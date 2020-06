GDJE JE NESTAO DAMIR KRSTIČEVIĆ? Bivši ministar obrane šuti i ne javlja se na telefon. Kažu da ‘trenira’ u Dalmaciji…

Nakon ostavke Damir Krstičević je u Dalmaciji, ne javlja se na telefon, a kako stvari stoje čini se da njegov povratak u politiku nije izgledan

Bivši ministar obrane Damir Krstičević je trenutačno u svom rodnom kraju, u Dalmaciji, isključio je telefone i “trenira”, oporavlja se, trči, kao i obično, desetak kilometara, javlja danas Večernji list.

Postojala je mogućnost da će na predstojećim parlamentarnim izborima jednu od najvažnijih izbornih jedinica, desetu, predvoditi Krstičević, no ipak je objavljeno da će to biti Vili Beroš. Iako je dao ostavku nakon pada vojnog aviona u kojem su poginula dvojica pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kod mjesta Biljane Donje pokraj Zadra, mnogi su očekivali da to ipak neće biti i njegov potpuni izlazak.

Večernji list piše kako će Krstičević pričekati rezultate izbore da vidi hoće li HDZ proći jednako dobro kao i kad je on bio nositelj, a kasnije će odlučiti hoće li se vratiti karijeri menadžera. Naime, na prošlim je parlamentarnim izborima Krstičević osvojio vrlo velik broj preferencijskih glasova za HDZ, njih gotovo 33.000. No, povratak u politiku za sada se ne čini izglednim, možda se tek kao potpora pojavi na nekom predizbornom skupu.

