Početak proljetnog zasjedanja Hrvatskog sabora pokazao je kako HDZ i premijer Andrej Plenković više zbilja nisu u stanju ispuniti nijedno obećanje. Čitav mjesec uoči Uskrsa masirali su nas rekonstrukcijom vlade, koja je trebala donijeti odlazak ministara koji su prije najmanje godinu dana trebali promijeniti radno mjesto. Onda su obećali rekonstrukciju odmah nakon Uskrsa, da se nakon blagdana ne bi dogodilo ama baš ništa.

Svi su Plenkovićevi puleni na broju, u Vladi nam i dalje sjede ministri i potpredsjednik pod istragama, tek imenovani ministar Ivan Paladina niže aferu za aferom, a premijer i vladajuća stranka odjednom se drže kao da rekonstrukcija vlade nije ni bila na dnevnom redu. Rekonstrukcija? Kakva crna rekonstrukcija i zašto? Pa bila je „samo politička odluka“, objasnit će premijer, da se spominje rekonstrukcija vlade nakon Uskrsa. I to je to? To je sve?

Plenković i HDZ očajnički pokušavaju kupiti vrijeme, nad glavom im vise prijevremeni izbori i znaju da je rekonstrukcija vlade i zbog toga naprosto neizbježna, samo što više nemaju kime zamijeniti kompromitirane i nesposobne kadrove. Ako su točni medijski napisi da je u (pred)uskršnjoj potrazi za novim ministrima barem 15 ljudi odbilo ući u vladu ‒ u što nemamo razloga sumnjati s obzirom na nedavnu potragu za ministrom graditeljstva koja je rezultirala imenovanjem kompromitiranog Paladine ‒ razumljivo je zašto je Plenković onako živčano vrijeđao čelnike opozicije na prvom ovogodišnjem Aktualnom satu.

Nervoza razotkriva mnogo

Da, poslovično je bahat; da, nije prvi put da vrijeđa opozicionare; da, strašno je živčan već dulje vrijeme, točnije od hapšenja bivšeg ministra Darka Horvata, ali sad je već previše nervozan da bismo i na tren pomislili kako kontrolira situaciju, premda se trudi ostaviti dojam da diktira ama baš svime i svima.

Doduše, ponešto razloga za brigu mu konačno daje i opozicija koja je krenula u proceduru za raspuštanje Sabora. Vladajuća koalicija vjerojatno će je odbiti, ali jednom kad za nju glasa opozicija, izvjestan je odlazak oporbe iz parlamenta, gubitak parlamentarnog legitimiteta vladajućih i na koncu, otvorio bi se put za različite političke akcije kojima se legitimno izvan Sabora može tražiti odlazak Plenkovićeve postave iz Banskih dvora.

Vjerojatno nitko od Andreja Plenkovića ne bi bio sretniji i mirniji da je uspio pronaći zamjenu za barem dvojicu ministara na odlasku i da je mogao, nakon Uskrsa, svečano objaviti kako ima nove, svježe snage, koje će pod njegovim mudrim vodstvom, nastaviti graditi „uspješnu Hrvatsku sretnih ljudi“. Ali provjerenih kadrova je odavno ponestalo, baš kao i konkretnih rezultata rada njegove vlade. U tijeku je održavanje hladnog pogona države na aparatima.

Zemlja zvana Plenkoland

Naravno, to da je hrvatska država u katastrofalnom stanju i da u najboljem slučaju stagniramo, a u najgorem nezaustavljivo propadamo, Plenković i vladajući nikad ne bi i neće priznati jer oni žive u drugom svijetu, u zemlji snova zvanoj Plenkoland. Ta je zemlja usađena u samo srce Hrvatske, ali zamišljeno je da u njoj nema siromaštva i krize, cunamija poskupljenja koji potapa kućne budžete, nema visokih poreza i doprinosa; nema zazivanja reformi i velikih očekivanja; u njoj pacijenti ne trebaju uređen zdravstveni sustav, a tragači za pravdom uređeno pravosuđe.

U Plenkolandu ne morate raditi da biste primali visoku plaću ili se obogatili; svatko može ukrasti koliko mu treba, bez straha od kaznenog progona, može privatizirati državnu imovinu po želji; u toj fantastičnoj zemlji nema ni opozicije ni zviždača ni slobodnih novinara, a za funkciju ministra dovoljno je znati prebirati po mobitelu, kimati voljenom vođi i glupavo se cerekati njegovim lošim forama. Ali zašto onda, kad je tamo toliko dobro, više nitko ne želi u Plenkoland?

Donedavno je vladala prava jagma za ulaznicom u Plenkovićevu zemlju snova, ruke i noge su se lomile da se zgrabi iskaznica stranke koja nam vlada, s dva kratka četverogodišnja prekida, čak 24 godine. I odjednom ništa, zero, nula bodova. Baš čudno. I pomalo zabrinjavajuće.

Jer, ako je čak Plenkolandom, srcem naše zemlje, zavladala tako duboka kriza, kakvo li je tek onda stvarno stanje u državi kojom tako nehajno vladaju?