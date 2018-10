“Nikome od svih vladajućih nikada nije bilo u interesu da se to raščisti, a to je bio udarac od kojeg se kao društvo nikada nismo oporavili. Sve što se kasnije događalo bilo je u smislu prikrivanja glavnih aktera koji su bili najodgovorniji”, smatra sociolog Renato Matić

Povodom Dana neovisnosti, proglašenog na današnji dan 1991. godine, o tome što je Hrvatska u proteklih 27 godina postigla na društvenom, političkom, ekonomskom i pravosudnom planu za Hrvatsku radioteleviziju govorili su sociolog Renato Matić, bivša premijerka Jadranka Kosor i odvjetnik Tonči Majica.

Sociolog Matić osvrnuo se na vrijeme kada je u jeku agresije na Hrvatsku proglašena neovisnost i usporedio ga s današnjicom.

“Nijednoj vlasti nije bilo u interesu raščistiti privatizaciju”

“Bilo je siromaštvo, bila je agresija, ali u nama je jačala solidarnost, osjećaj za pomoć drugome. Ljudi su bili spremni žrtvovati svoje privatne interese kako bi bili zajednički povezani i to je energija, vrijednost, na kojima bi jedna pametna uprava društva trebala graditi budućnost. Međutim mi smo izabrali drugačiji put. Prije 27 godina bio je referendum na kojem smo izglasali želju za neovisnosti, ali nigdje nismo napisali i rekli da želimo divlji, avanturistički kapitalizam u kojemu će se uništiti sve ono što je 40 godina prije stvarano kao društveno vlasništvo. To se nije smjelo dogoditi”, kazao je Matić za HRT.

Naglasio je da privatizacija nikada nije raščišćena niti znamo koliko je u njoj društvenog novca završilo u privatnim džepovima.

“Nikome od svih vladajućih nikada nije bilo u interesu da se to raščisti, a to je bio udarac od kojeg se kao društvo nikada nismo oporavili. Sve što se kasnije događalo bilo je u smislu prikrivanja glavnih aktera koji su bili najodgovorniji. I politika i pravosuđe tu su se iskazali u negativnom smislu”, dodao je.

Također je rekao da one koji odlaze iz Hrvatske u potrazi za boljim životom ne treba izlagati linču. Što se tiče korupcije, kazao je da u Hrvatskoj protiv nje nikada nije započela prava borba.

“I to je, uz to što nismo raščistili dubioze oko privatizacije, razlog demografskog ne sloma, već sive perspektive i toga što mladi odlaze”, naglasio je sociolog Matić te dodao da treba biti ponosan što se ljudi unatoč svemu razvijaju kao slobodne osobe koje se, umjesto u rođačke veze, uzdaju u vlastitu kreativnost i poštenje.

“Kućica je lijepa izvana, ali treba je urediti iznutra”

Bivša premijerka Kosor, upitana misli li i danas kao i prije osam godina, da je “borba protiv korupcije i borba za gospodarski oporavak program HDZ-a i europske Hrvatske” kazala je da i danas može ponoviti svoje riječi jer možemo biti ponosni što je Hrvatska ostvarila glavne strateške ciljeve postavši članica NATO saveza i EU.

Na današnji dan je izgrađena kućica koja je lijepa, ali imamo puno posla urediti ju iznutra. Ulaskom u EU kao da smo na neki način stagnirali, kao da smo u nekim procesima u uređenju pravne države i poticanju vladavine prava, kao da smo nažalost nazadovali”, kazala je. Za uređenje kuće iznutra, kaže, odgovornost je na ovoj i svakoj sljedećoj Vladi

Podsjetila je da je prije 27 godina trajala žestoka okupacija Vukovara te da je taj grad postao simbol obrane, ali i patnje što bi nas ponovno trebalo ujediniti oko razmišljanja o tome zašto smo izgubili dio hrabrosti i pameti.

“Sve smo manje-više obavili sami, no usput su se dogodile greške koje i danas osjećamo – privatizacija, nedovoljna odlučnost u poticanju institucija da sve zajedno rade na stvaranju vladavine prava i države u kojoj će se svatko osjećati dobro, moći raditi i živjeti. Danas, kao članicu EU-a, nas je pogodilo to ogromno iseljavanje, to je problem”, kazala je Kosor za HRT.

“Pravosuđe se godinama namjerno uništava”

O pravosuđu, koje mnogi smatraju najvećom rak-ranom današnje Hrvatske, za HRT je govorio Tonči Majica, odvjetnik i sudac u mirovini.

“Postoji zakonska mogućnost za gubitak spisa i to se u prošlosti događalo. Moguće je da “dokazi ishlape”, ali je nemoguće da se izgube iskazi jer oni ostaju u memoriji kompjutera”, kazao je Majica komentirajući aktualnu “aferu sms” i nestanak spisa iz Općinskog državnog odvjetništva i suda u Zagrebu ne želeći nagađati je li to bilo slučajno ili ne.

“Poglavlje 23 je posljednje poglavlje zatvoreno u pristupnim pregovorima s EU-om. Njemačka, koja dobro zna što se događa kod nas – posljednja je dala ‘zeleno svjetlo’. To nije slučajno. Zakone pišu vladajući, a najmanje suci. Pravosuđe se godinama namjerno uništava. Korumpiranost je teška riječ, jer uvrijedite poštene suce koji rade za plaću jednaku plaći čuvara u austrijskom skijalištu”, kazao je Majica za HRT dodavši kako se “slabljenje autoriteta pravosuđa dogodilo još tijekom Domovinskog rata kada je gotovo u jednom danu u Zagrebu imenovano 95 sudaca na mandat od pet godina”.

