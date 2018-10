KOLINDA PRESELILA URED U SL. BROD, ALI SPAVA U ZAGREBU: Oglasili se iz Ureda predsjednice i objasnili zašto

Iz Ureda predsjednice pojasnili su da je uobičajena praksa da predsjednica ne spava u gradovima gdje privremeno otvara svoj Ured ako su ti gradovi relativno blizu Zagrebu ili prometno dobro povezani s glavnim gradom

Jučer je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović otvorila svoj privremeni Ured u Slavonskom Brodu, a navečer se, s onu stranu Save, u Bosanskom Brodu dogodila strahovita eksplozija u tamošnjoj rafineriji. Tim povodom mnogi građani zapitali su se gdje je u tom trenutku bila predsjednica i je li bila ugrožena njezina sigurnost.

Odgovor je, piše tportal, stigao iz samog Ureda predsjednice. Iako je u Slavonskom Brodu otvorila privremeni ured, ipak nije tamo prespavala. Spavala je, naime, u svome domu u Zagrebu.

Jeftinije je voziti je nego joj tražiti smještaj

Iz Ureda predsjednice pojasnili su da je to uobičajena praksa kada se Ured izmješta u gradove relativno blizu Zagrebu ili prometno dobro povezane s glavnim gradom. A Slavonski Brod je dvjestotinjak kilometara udaljen od Zagreba i autocestom do tamo treba oko sat i pol vožnje automobilom. Da bi put do Zagreba bio još kraći, odgovorili su tportalu iz Ureda predsjednice, ona je svoj jučerašnji program završila u Okučanima, koji su još bliži Zagrebu za sedamdesetak kilometara čime je, kažu, skraćen put za dodatnih pola sata.

Iz Ureda predsjednice pojašnjavaju da je razlog tomu ušteda jer je, kažu, jeftinije prevoziti predsjednicu nego tražiti smještaj za nju i njezinu pratnju u gradovima u koje izmještaju Ured. Tako je bilo i kada je Ured bio izmješten u Krapinu ili Karlovac.

