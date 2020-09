GDJE CURI? Zatražen je izvještaj Davora Božinovića; ‘U opskurnim klubovima nije mjesto ni predsjedniku ni premijeru ni ministrima’

‘Puno se kaznenih djela napravi i po drugim sferama i nikada ništa ne iscuri. Međutim, kada je političar upleten sve iscuri van i dan ili dva po medijima sve čitamo’

Nakon što su zadnjih dana u javnost curile informacije o istrazi u aferi Janaf, danas je Nikša Vukas, predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, rekao za N1 kako se u posljednjem izvješću SOA-e navodi da je sustavna korupcija rasprostranjena u svim segmentima društva jedna od ugroza nacionalne sigurnosti.

“Nedopustivo je da uvijek informacije iscure dan prije kada su političari u pitanju. Puno se kaznenih djela napravi i po drugim sferama i nikada ništa ne iscuri. Međutim, kada je političar upleten sve iscuri van i dan ili dva po medijima sve čitamo”, kaže Vukas.

Sazvat će sjednicu odbora

Dodao je da je odgovor tražio i od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. “Poslali smo upit ministru Božinoviću zbog čega cure informacije i što rade da se to spriječi. Sigurno ćemo sazvati odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da vidimo što u sustavu ne valja. Ako su djelatnici radili deset mjeseci, tko se usudio uništiti dan prije sve to? To je ozbiljna stvar koja se ponavlja iz slučaja u slučaj”, istaknuo je, rekavši da bi se sjednica odbora mogla održati sljedeći tjedan.

Vukas je komentirao i izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je poručio da je premijer Andrej Plenković trebao biti obaviješten o istrazi. “Sigurno je da o nekim ključnim stvarima u državi premijer i predsjednik trebaju znati jer su oni ti koji štite ustavnopravni poredak. Vidimo da Milanović kaže da je znao kada je bio premijer, a Plenković kaže da on ne zna pa ćemo i to razmotriti”, rekao je.

Mišljenja je da je nedopustivo svakodnevno curenje informacija u medijima. “Jer ako želimo biti ozbiljna zemlja i iskorijeniti korupciju, time se moramo pozabaviti. Manje-više uvijek cure informacije kada je politika u pitanju, a inače ne. Odbor će pridonijeti da se to više ne događa. Idemo istražiti to, gdje curi. Zna se tko je sudjelovao u svim tim pripremnim radnjama pa do uhićenja. Moramo se ostaviti sitnog politikantstva i uhvatiti se s tim u koštac”, kazao je.

‘Opskurni klubovi’

Vukas smatra da su određeni dužnosnici trebali biti upoznati s “klubom” Dragana Kovačevića, ali da im tamo nikako nije bilo mjesto. “I načelnik glavnog stožera i predsjednik bi trebali biti upoznati s tim Klubom, tko se tamo nalazi. U sustavu se našla krtica koja je to pustila dan prije vani i to je ono čime će se saborski odbor baviti.

Mislim da u tim nekim opskurnim klubovima nije mjesto ni predsjedniku ni premijeru ni ministrima, a pogotovo ministru koji je nadređen predsjedniku uprave Janafa na koncu njegova mandata. To se događalo u lockdownu kada smo bili djelomično ograničeni. Na neki način neki su bili bioteroristi, a neki iz državnog vrha u opskurnom klubu na dva metra od neke brojalice dogovaraju velike strateške poslove”, kazao je Vukas.

