GDJE ĆEMO ČUVATI MILIJUNE DOZA CJEPIVA? Zdravstveni sustav nema potrebne uvjete. Rješenje se nazire na neočekivanim mjestima…

Iako bi se Pfizerovo cjepivo protiv koronavirusa trebalo čuvati na temperaturi od -70 stupnjeva, nitko u domaćem zdravstvenom sustavu nema kapacitete u kojima bi se ono moglo skladištiti, pa je jedna od opcija i čuvanje u hladnjačama trgovačkih lanaca

Hrvatski zavod za javno zdravstvo potpisao je s tvrtkom Medoka ugovor o distribuciji i skladištenju svih doza cjepiva protiv koronavirusa u Hrvatskoj, doznaje Jutarnji. Ta tvrtka inače distribuira cjepiva iz obveznog programa cijepljenja u Hrvatskoj, ali ona se uglavnom čuvaju na temperaturi od dva do osam stupnjeva, a najavljeno bi Pfizerovo cjepivo trebalo čuvati na -70. Zbog toga je direktor tvrtke, Ozren Žuković naglasio kako će o napucima proizvođača ovisiti trebaju li dodatne rashladne kapacitete. No, za njihovo korištenje odobrenje treba dati HALMED.

Posebni uvjeti

Nakon što su Pfizer i BioNTech objavili kako je njihovo cjepivo postiglo 90-postotnu učinkovitost, odmah su se pojavila pitanja o proizvodnji i distribuciji. S obzirom na to da sastoji specifičan genetski materijal, mora se čuvati na niskim temperaturama, što predstavlja logistički poduhvat. Ono se mora čuvati u spremnicima sa suhim ledom i drugim supstancama za snižavanje temperature, koji se ne smiju otvoriti na više od jedne minute i ne više od dvaput dnevno. Uz to, Pfizerovo se cjepivo može držati svega 24 sata na temperaturi od minus osam do plus dva stupnja, što bi mogao biti problem u organizaciji cijepljenja.

Zbog toga su Pfizer i BioNTech morali osmisliti distributivne centre u SAD-u i Europi kako bi osigurali da cjepivo do svih građana stigne za najviše tri dana. Osmišljeni su i posebni spremnici za 1000 do 1500 doza, a u transportu će se koristiti zrakoplovi. Uz to, grade ili kupuju postojeće proizvodne pogone kako bi povećali proizvodni kapacitet na 750 milijuna doza godišnje, iako se govori da bi obje tvrtke mogle proizvesti i do 1,3 milijarde doza na godinu.

Nemamo kapacitete

Distributeri lijekova tvrde da je moguće da će proizvođači imati češću dostavu cjepiva u manjim količinama ili će države morati organizirati cijepljena posvuda, pa čak i u ljekarnama. U nas bi skladištenje tolikih količina, a naručeno je ukupno 4,6 milijuna doza od tri proizvođača, ipak moglo predstavljati problem.

“Nitko u sustavu zdravstva nema prostor u kojem se mogu čuvati lijekovi ili cjepiva na tako niskoj temperaturi. Imali smo dva lijeka kojima je bilo potrebno čuvanje na minus 80, a jedan na minus 128. Oni dolaze u posebnom spremniku u kojem je suhi led koji hlapi čim se ‘sarkofag’ otvori, a u potpunosti nestaje nakon tri dana. Takve se kutije mogu skladištiti u hladnoj komori na minus 20, ali je pitanje koliko dugo mogu biti neotvorene u tom prostoru pa treba vidjeti može li se suhi led nadopunjavati”, pojasnio je Jakov Radošević iz veledrogerije Medika i dodaje kako je nadopuna leda u nekim slučajevima potrebna svaka tri dana, a ponekad i jednom mjesečno.

Skladištenje u trgovačkim hladnjačama

Prema nekim informacijama, za Pfizerovo cjepivo bi bila dovoljna nadopuna suhog leda jednom tjedno i ne više od triput, što znači da bi ga se moglo čuvati najviše tri tjedna. Trenutačno nijedna hrvatska veledrogerija nema takav prostor, ali bi u pomoć mogli priskočiti veliki trgovački lanci sa svojim hladnjačama. To, pak, znači da se u njima neće moći skladištiti ništa drugo osim konzervirane hrane, ali i za to će trebati dozvolu HALMED-a. S obzirom na to da su Pfizer i BioNTech najavili distribuciju prvih doza za nekoliko tjedana, uskoro bi trebali biti poznati i ovi presudni podaci.

