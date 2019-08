GDJE ĆE POLITIČARI NA GODIŠNJI? Plenković ugrabio vilu u kojoj je ljetovao Al Capone, ali ni ostalima nije loše

Plenković će ljetovati u državnoj rezidenciji, vili Costabella kod Rijeke, koju su za ljetni odmor koristili i bivši premijeri Zoran Milanović i Tihomir Orešković, a tamo je dvadesetih godina prošloga stoljeća navodno ljetovao i zloglasni američki mafijaški šef Al Capone

Nakon proslave Dana pobjede i obljetnice ‘Oluje’ te Sinjske alke, najviši državni dužnosnici po već uhodanom običaju odlaze na dvotjedni ljetni odmor. A građane uvijek zanima gdje će se premijer, članovi Vlade i predsjednica Republike odmoriti od dosadašnjih silnih obveza te se pripremiti za one predstojeće.

Večernji list saznaje da će premijer Andrej Plenković, kao i prošle godine, ljetovati u državnoj rezidenciji, vili Costabella kod Rijeke, odakle će povremeno odlaziti na različite ljetne manifestacije. Riječ je o rezidenciji koju su za ljetni odmor koristili i bivši premijeri Zoran Milanović i Tihomir Orešković, a davno prije svih njih – dvadesetih godina prošloga stoljeća – ondje je navodno ljetovao i zloglasni američki mafijaški šef Al Capone, a zbog čega Riječani to zdanje nazivaju i ‘vila Capone’

MUP OBJAVIO PODATKE O TROŠKOVIMA U COSTABELLI: Tko je koliko trošio od 2009. godine pa sve do danas

Kolinda ima posla u Uredu pa neće na odmor

Iako i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ima pravo koristiti državnu rezidenciju, on se ipak odlučio za ljetovanje u privatnom smještaju negdje na Jadranu, no ne zna se točno gdje. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović zasad neće koristiti klasični godišnji odmor jer, kako kažu u njezinom uredu na Pantovčaku, zasad za to “jednostavno nema vremena”.

Večernjem listu na Pantovčaku je rečeno da će možda uspjeti “uhvatiti koji produljeni vikend na moru”, ali da će imati puno posla u svome Uredu sa savjetnicima. Pretpostavlja se da će se predsjednica, kao i ranijih godina, pojaviti na Maratonu lađa u Metkoviću 11. kolovoza, a uoči blagdana Velike Gospe u Aljmašu kod Osijeka.

Mnogi ministri u Vladi nisu željeli otkriti gdje će provesti ljetni odmor. Za neke se ipak zna. Primjerice, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar otišao je u Istru, gdje inače ljetuje s obitelji. Tamo će se odmoriti desetak dana, a zatim vratiti u ured, gdje ga čeka priprema subvencija za stambene kredite te rad na drugim projektima.

LJETNA REZIDENCIJA: Orešković s obitelji ljetuje u MUP-ovoj vili. Priča se da je ondje nekoć odmarao i zloglasni mafijaš…

NA JADRANU LJETUJU ORBAN, PAHOR, KURZ I ‘POLA’ AUSTRIJSKE VLADE Hrvatski Jadran i ovoga je ljeta odredište mnogih (srednjo)europskih političara. Austrijski kancelar Sebastian Kurz, ali i velik broj ministara u njegovom kabinetu ljetuje ovdje pa Večernji list piše kako bi Kurz, u slučaju prijeke potrebe, mogao sazvati sjednicu austrijske Vlade u Hrvatskoj. Osim kancelara Kurza na hrvatskoj obali Jadrana ljetuju i austrijski ministar infrastrukture i bivši predsjednički kandidat Norbert Hofer, zatim ministar obrazovanja Heinz Faßmann, ministar financija Hartwig Löger, a ministar obrane Mario Kunasek u Hrvatskoj je na medenom mjesecu. I mađarski premijer Viktor Orban već po tradiciji ljetuje u Hrvatskoj, baš kao i slovenski predsjednik Borut Pahor, koji na odmor dolazi u Sv. Ivan kod Umaga gdje roditelji njegove partnerice imaju vikendicu. Nešto južnije od Sv.Ivana, u Karigadoru, apartman ima supruga slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca. Kako doznaje Večernji list, u Hrvatskoj ljetuju i slovačka ministrica unutarnjih poslova Denisa Saková te slovački ministar okoliša László Sólymos.

Krstičević će obići suborce i jedriti uz otoke

Ministar financija Zdravko Marić također će na odmor na Jadran, ali nije otkrio gdje, dok će njegov prezimenjak, ministar državne imovine Goran Marić, godišnji odmor provesti s obitelji u svojoj kući u Živogošću kod Makarske. U obiteljskoj kući u Novom Vinodolskom odmarat će ministar prometa Oleg Butković, a ministar gospodarstva Darko Horvat već je na odmoru u Dalmaciji, najprije u Tučepima, a zatim negdje u okolici Zadra. I ministrica obrazovanja Blaženka Divjak će, kako piše Večernji list, na godišnjem odmoru provesti desetak dana u privatnom aranžmanu i u krugu bliskih prijatelja i obitelji.

Ministar obrane Damir Krstičević otići će najprije u svoje rodne Umčane kraj Vrgorca, a potom će u obilazak prijatelja i suboraca na Jadranu. Svake godine u tom obilasku on obavezno posjeti i generala Antu Gotovinu u Pakoštanima, a planira nekoliko dana jedriti uz dalmatinske otoke.

ZASTUPNICI ODLAZE NA 62-dnevni GODIŠNJI – ČIME ĆE SE BAVITI? ‘Roštilj, peka, kotlovina…’