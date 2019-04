GDJE ĆE IVO SANADER ROBIJATI? Možda Zagreb, ali realnije su druge dvije kaznionice. No jedna stvar bi mogla zakomplicirati sve…

Sanader će kaznu za aferu Planinska vjerojatno služiti u Glini ili Lepoglavi, a moguće je i da ostane u Zagrebu

Nakon što je Vrhovni sud bivšem premijeru Ivi Sanaderu povisio kaznu u aferi Planinska na 6 godina te je policijskim automobilom prevezen u remetinečki zatvor, otkriveno je da će Sanader kaznu vjerojatno služiti u Glini ili Lepoglavi, no nije isključeno ni da ostane u Zagrebu.

Naime, bivši ravnatelj zatvorskog sustava Miroslav Mihoci u razgovoru za RTL, rekao je da će Sanader nakon dolaska u Remetinec biti odveden u Odjel za dijagnostiku kako bi se odlučilo gdje će na kraju služiti kaznu. Dijagnostika bi trebala trajati između tri tjedna i mjesec dana, nakon čega će dijagnostički tim dati prijedlog za upućivanje u neku od kaznionica.

“Ministarstvo pravosuđa donosi rješenje o upućivanju na izdržavanje zatvorske kazne, a s obzirom na to da se radi o relativno visokoj kazni za dosta teško kazneno djelo i da ima još tri kaznena postupka u tijeku – pretpostavljam da će to biti jedna od naših kaznionica zatvorenog tipa – Lepoglava ili Glina. Iako postoji i šansa da ostane u Zagrebu zbog efikasnosti samog sustava”, rekao je Mihoci.

KOSOR NEGIRA SANADEROVE OPTUŽBE: ‘Niti ja niti moje kolege nismo bili zainteresirani za politički progon niti je to bilo moguće’

Procedura u slučaju loše zdravstvenog stanja

Budući da je Sanader lošeg zdravstvenog stanja, Mihoci je objasnio da u slučaju da mu se zdravstveno stanje ne bude moglo sanirati u okviru zatvora u Zagrebu, da će biti sproveden u zatvorsku bolnicu gdje postoji cijeli tim stručnjaka. “Ako ni to ne bude zadovoljavajuće, ako će trebati raditi dodatne pretrage na nekim odjelima vanjskih bolnica, napravit će se to u vanjskim bolnicama. Ako će biti potrebe za hospitalizacijom na nekakvoj specijalističkoj klinici, i to će se napraviti, a čuvat će ga službenici pravosudne policije, a za to vrijeme Sanaderu se kazna ne prekida”.

Prekid kazne je moguć jedino ako bi Sanader zatražio prekid izvršavanja kazne. O tome odlučuje nadležni sudac izvršenja kazne, a o žalbi odlučuje nadležno Vijeće Županijskog suda.

UŽIVO, IVO SANADER STIGAO U REMETINEC, EVO ŠTO SADA SLIJEDI: ‘Nema dokaza. Ovo je smiješno, ovo je još jedna predstava’

GRMOJA NA KRILIMA PRESUDE SANADERU OPALIO PO HDZ-u: ‘Ova presuda danas je presuda svima vama, nećete od ovoga moći pobjeći’