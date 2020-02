GAY PAR KOJI ŽELI UDOMITI DIJETE KOMENTIRAO ODLUKU USTAVNOG SUDA: ‘Sramota je da više od 1000 djece nema tko reći laku noć’

Ustavni sud danas je donio obvezujuću odluku o tome da i istospolni parovi imaju pravo udomiti djecu, a to su komentirali Ivo Šegota i Mladen Kožić, životni partneri koji su to već htjeli, ali su bili odbijeni

Životni partneri Ivo Šegota i Mladen Kožić imaju pravo udomiti dijete. Tako je dugotrajnu pravnu i životnu trakavicu danas raspleo Ustavni sud. Kasnije je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potvrdilo da je ta odluka obvezujuća za sve institucije, uključujući i Centar za socijalnu skrb u Zagrebu, koji im je dvaput odbio zahtjev, iako su ispunjavali sve uvjete.

“Nije sve gotovo. Mi smo prije dva dana poslali žalbu Ministarstvu na odluku, odnosno rješenje Centra za socijalnu skrb koji nas je drugi put odbilo po istoj stvari. Vjerujemo da će Ministarstvo biti ta instanca koja će i zbog odluke Ustavnog suda odlučiti pozitivno na našu žalbu, odnosno poništiti rješenje Centra za socijalnu skrb. Bilo bi krajnje neobično da Ministarstvo bilo kako drugačije postupi s obzirom da postoji presuda Upravnog suda, pravovaljana i sada odluka Ustavnog suda koji poziva sve institucije, dakle i Ministarstvo i Centar za socijalnu skrb, da postupi po toj odluci, a to je da ne diskriminiraju životne partnere”, rekao je u Dnevniku Nove TV Ivo Šegota.

USTAVNI SUD ODLUČIO: Gay parovi smiju udomiti djecu! ‘Sretni smo i bez riječi, ne možemo vjerovati da se ovo stvarno dogodilo’

Ne razmišljaju o novoj odbijenici

Njegov partner kaže da ne vidi drugu mogućnost osim provođenja odluke i vjeruje kako očekuje da bi do kraja godine mogli udomiti dijete. Ističe kako će djeca odabrati njih, a ne oni djecu. Šegota smatra da više nema mjesta skepsi o tome i ne želi pomišljati o novoj odbijenici.

“To je neki scenarij koji ne razmatramo, ali onda idemo opet na tužbu, po drugi put po istoj stvari, što je opet u nekom pravnom nonsensu. Da li živimo u zemlji u kojoj je tako nešto moguće? Ne bih htio vjerovati da se stvari u tom smjeru mogu pokrenuti”, rekao je Šegota.

Reakcije u javnosti su različite, a neki su spominjali i suspendiranje demokracije, prekoračivanje ovlasti suda i donošenje štetnih odluka za djecu bez roditelja. No, ona bi mogla potaknuti i druge istospolne parove da se odluče na udomljavanje.

“Više od 1000 djece je u domovima koje trebaju obitelj. Sve one koji danas s nama ne dijele sreću pozivam da se ipak pridruže nama i da se djeca, njih 1000 i više, udome i da pronađu svoje obitelji”, rekao je Kožić.

Odluka najbitnija djeci

No, odluka je ipak najbitnija djeci koja su sada u domovima, zaboravljena od svojih bližnjih.

“Ova odluka jako puno znači za djecu u domskom sustavu. Ima ih više od 1000. Ova odluka otvorila je nadu djeci u domovima da postoji širi krug potencijalnih udomitelja. Rijetko tko se danas javlja u Centar za socijalnu skrb da bi udomio djecu. Teško mi je reći zašto je to tako. Možda sustav ne funkcionira, nema dovoljno edukacije. Možda ljudi nisu svjesni kolika je to sramota za Hrvatsku da više od 1000 djece večeras ide spavati a nema im tko reći laku noć. Mi smo se ponudili da udomimo čak troje djece, mislili smo da će nam to biti plus kada dođemo na Centar za socijalnu skrb, no u trenutku kada je trebalo potpisati odluku, očigledno se politika umiješala i odbila nas”, zaključio je Šegota.