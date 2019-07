GAŠENJE PROIZVODNJE U ALUMINIJU UTJECAT ĆE I NA HRVATSKU? ‘Razrješenje te priče nije isključivo vezano samo za hrvatsku Vladu’

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u četvrtak da će se sve vezano uz raspetljavanje slučaja mostarskog Aluminija dogoditi u nekoliko sljedećih dana

Na novinarski upit uoči sjednice Vlade da komentira situaciju oko mostarskog Aluminija u kojem je ugašena proizvodnja, a u kojem hrvatska država ima 12 posto udjela, Horvat je rekao da u ovom trenutku nema sve relevantne informacije, pa mu je teško odgovarati na taj upit. No, dodao je da što se tiče samog poslovanja mostarskog Aluminija, iz jučerašnjih izjava iz medija moglo se čuti da u toj kompaniji postoje problemi zadnjih 20-tak godina tako da ga “nešto naročito ne čudi stanje”.

“Na koji način će se priča razriješiti nije isključivo vezano samo za Vladu RH. Mislim da ljudi u Bosni i Hercegovini (BiH) u ovom trenutku rade na raspetljavanju i rješavanju situacije”, kazao je.

I Luka Ploče pod upitnikom

Na pitanje što je s Lukom Ploče, kojoj je mostarski Aluminij donosio 50 posto prihoda, Horvat je odgovorio da će se sve što će biti vezano uz raspetljavanje slučaja mostarskog Aluminija “dogoditi u nekoliko sljedećih dana i u ovom trenutku bilo kakve insinuacije, što, gdje, kako, su preuranjene”.

Novinari su za komentar situacije u mostarskom kombinatu pitali uoči sjednice Vlade i ministra financija Zdravka Marića. Marić je kazao da nije upoznat sa svim detaljima, no kako nikad nije dobro kad dođe do takve situacije, bilo za tu kompaniju, kao i one koje s njom usko surađuju.

“Što se tiče Luke Ploče, mislim da ona ima svoju perspektivu i treba ju dodatno izgrađivati”, izjavio je Marić, apostrofirajući prije svega izgradnju 5C koridora, koji može značiti dodatni iskorak i bolju povezanost te luke s ostatkom Hrvatske i srednje i istočne Europe.

Hrvatska spašavala tvrtku

Aluminiju je u srijedu isključeno napajanje električne energije, čime je označen njegov kraj, jer će s nekontroliranim gašenjem značajan dio pogona Elektrolize biti zauvijek izgubljen za mogućnost eventualne obnove rada. U ponedjeljak su propali razgovori između Vlade i predstavnika švicarskog Glencorea, što je bio posljednji pokušaj za očuvanje kompanije. Švicarska kompanija tražila je nižu cijenu struje, što je bio uvjet da Aluminij prestane gomilati gubitke koji su veći od 200 milijuna eura. Vlada FBiH je, međutim, odbila takvu mogućnost. Vodstvo Aluminija najavilo je da će pokrenuti proceduru stečaja.

Aluminij je najveća kompanija u Hercegovini, s 900 radnika i godišnjim prometom od 320 milijuna konvertibilnih maraka. Osnovana je 1981. godine, a prekinula je proizvodnju ratne 1992., da bi ona bila obnovljena uz pomoć hrvatske Vlade 1997. godine. Hrvatska vlada je suvlasnik u iznosu od 12 posto, a po 44 posto imaju Vlada Federacije BiH i radnici.