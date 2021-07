U srijedu se u Zagrebu održava drugi Croatia Grand Chess Tour, na kojem će se okupiti krema domaćih i svjetskih šahovskih velemajstora. Među njima je i legendarni Rus Gari Kasparov, koji će zaigrati za Hrvatsku.

On je u razgovoru za RTL rekao da više ne igra šah uživo. "Više ne igram šah na taj način, ali znam da su svi moji bivši kolege navijali za trenutak kada će ponovno moći igrati pravi šah. Mislim da je iznimno važno to što je Grand Chess Tour vratio duh normalnih natjecanja i jako sam sretan što se taj veliki događaj odvija u Zagrebu", rekao je ruski velemajstor.

Biden je pogriješio

Sa šahovske ploče se prebacio u politički ring. Jedan je od žešćih kritičara Vladimira Putina, a niti bivši američki predsjednik Donald Trump nije mu mio. Iako mu je Joe Biden podnošljiviji, Kasparov uviđa i neke njegove pogreške.

"Joe Biden je veliko olakšanje jer je Trump igrao kako je Putin svirao i uvijek smo sumnjali da je on bio ruski alat jer su imali mnogo kompromitirajućih informacija o njemu. Nažalost, Biden se ne ponaša kako smo očekivali. Napisao sam nekoliko članaka i dao više intervjua o njihovu sastanku u Ženevi.

Bila je velika pogreška postaviti Putina na čelo diplomatskog stola jer je sad mnogo hrabriji nego prije. Ako pogledate što se događa u Rusiji, vidite da uništavaju i najmanji znak otpora, a Putin istodobno postaje mnogo arogantniji i agresivniji. Što god da je bio cilj sastanka u Ženevi, to nije uspjelo", smatra Kasparov.

Diktator, a ne predsjednik

Ne sviđa mu se ni Putinova tvrdnja otprije nekoliko dana da će na svom odlasku s vlasti imenovati nasljednika. Kasparov ga zbog toga naziva diktatorom, a ne predsjednikom.

"Predsjednik znači biti izabran. Imate predsjednika države Milanovića, imate predsjednika Bidena, imate premijera Plenkovića. Svi oni, premijeri i predsjednici se biraju, a diktatori su doživotni. Već sama činjenica da kaže da će on imenovati nasljednika, govori vam dovoljno o aktualnoj ruskoj politici.

Ovdje nije riječ o ljudima, već o njemu koji će nekoga nominirati. Ono što znamo jest da diktatori nikad ne imenuju svoje nasljednike, oni su tu doživotno, do svog biološkog kraja, državnog udara ili slično. Ali da, dvije su stvari ovdje bitne – prva je loša, a to je da ne znam kada ni kako će Putin napustiti ured, a dobra je da ne zna ni on", zaključuje velemajstor Kasparov.