Zbog radova na automatizaciji šahtova u Kostrenskoj ulici, ispod Mosta mladosti i na Zagrebačkoj cesti, HEP-Toplinarstvo je još 9. kolovoza počelo s privremenom obustavom isporuke tople vode krajnjim korisnicima i to će potrajati sve do 19. kolovoza. Tako su bez tople vode od 9. do 11. kolovoza bili Gredice, Jarun, Gajevo, Staglišće, Vrbani uz dio istočno od potoka Vrapčak, a od 11. do 13. kolovoza Novi Zagreb.

Od sutra, pak, 16. kolovoza pa sve do četvrtka 19. kolovoza, bez tople vode će biti naselja Gajnice, Špansko, Malešnica, Rudeš, Prečko i dio naselja Vrbani-zapadno od potoka Vrapčak. Detaljniji popis termina svih obustava tople vode možete pronaći ovdje.

Projekt automatizacije glavnih vrelovodnih šahtova

Riječ je o projektu automatizacije glavnih zagrebačkih vrelovodnih šahtova. Kako piše Večernji list, od oko 1.500 šahtova koliko iz ima u metropoli, u prvoj fazi automatizira se 6 šahtova, a ukupno je u planu automatizacija 26 glavna šahta. Automatizacija svih predviđenih šahtova će trajati okvirno tri godine, a projekt prve faze je vrijedan osam milijuna kuna i financirat će se iz sredstava HEP-a.

Kada budu automatizirani, za zatvaranje šahta u slučaju curenja ili kvara, bit će potrebno maksimalno 30 minuta, dok za ručno zatvaranje koje se sada primjenjuje treba oko sat vremena.

'Olakšat će nam posao i smanjiti gubitke'

"Sam princip automatizacije je relativno jednostavan, elektromotornim pogonima se otvaraju i zatvaraju ventili, a senzorima i mjerilima protoka preko centralne upravljačke jedinice upravlja se procesom manipulacije ventila, no olakšat će nam posao i smanjiti gubitke - rekao je za Večernji Danijel Bizek, direktor HEP-ova Pogona toplinske mreže.