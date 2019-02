GABRIJELOVA MAJKA PRISJETILA SE POSLJEDNJIH RIJEČI: ‘Ako možeš izdrži, ako ne možeš, majka se neće ljutiti. Tu su mu suze krenule’

Majka preminulog Gabrijela bori se zajedno s inicijativom “Sinovi i kćeri Metkovića” za promjene u zdravstvenom sustavu

Nakon smrti sina Gabrijela, njegova majka Ivana Bebić, zajedno s inicijativom “Sinovi i kćeri Metkovića”, bori se za promjene u zdravstvenom sustavu doline Neretve. Pritom su postavili ultimatum, ili do četvrtka odluka o regionalnoj bolnici, helikopterskoj službi i ostalim nužnim promjenama, ili kreću u prosvjed.

“Do kraja ću se borit samo radi ovih dvoje i radi Gabrijela koji je umro, kojeg su ubili”, poručila je za RTL Ivana koja se još jednom prisjetila svega što se događalo od trenutka kad je suprugu rekla da sina odveze na hitnu.

Doktorica mu rekla da mu nije ništa

“Da bi se nakon deset minuta već vratili doma. Ja govorim Gabi ljubavi šta je sada? Majko ti nas samo šetaš. Meni nije ništa. Rekla je doktorica”, ispričala je.

Podsjetila na to koliko su ih vozali od Doma zdravlja do hitne i nazad te posljednjeg razgovora s ocem nakon što je doktorica Ksenije Kaleb pozvala helikopter da Gabrijela hitno prebace u splitski KBC.

Posljednje riječi

“A on govori: Ćaća nemoj me ostavit molim te, nemoj me ostavit, ćaća ja idem s tobom doma”, ispričala je majka za RTL.

Kada su ih pozvali da se oproste sa sinom uputila mu je posljednje riječi: “Gabi, ako možeš izdrži, ako ne možeš, majka se na tebe neće ljutiti. Tu su mu iz očiju suze krenule. To je zadnji doticaj mog djeteta”.