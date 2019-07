GABRIJELA I ‘TOLE’ SE NE DAJU IZ FOTELJE, PALE SU OZBILJNE PRIJETNJE I UCJENE; POČELA POBUNA: ‘Osjećamo se kao topovsko meso’

Navodno je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić prije nekoliko dana rekao Plenkoviću da ga može smijeniti, ali da u tom slučaju iz Vlade uz njega treba otići još petero ministara koji se povezuju s raznim aferama

Neizbježnu rekonstrukciju Vlade, koja se mora dogoditi zbog odlaska troje ministara, prate velika fama i nagađanja oko toga tko bi, ako se premijer Andrej Plenković odluči na širu rekonstrukciju, još mogao otići iz Vlade.

Govori se, naime, kako je gotovo sigurno da će Vladu napustiti ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac koju bi navodno trebala zamijeniti HDZ-ova saborska zastupnica Dragica Roščić Vranješ. No, Plenkovićevo uvjeravanje ministrice Žalac da podnese ostavku nije teklo po planu, doznaje Jutarnji list.

‘Ako želiš da odem iz Vlade, smijeni me’

“Ako želiš da odem iz Vlade, smijeni me”, navodno je Žalac rekla premijeru te zaprijetila i izlaskom iz HDZ-a.

Jutarnji list doznaje iz svojih izvora u HDZ-u da je Žalac Plenkovića uvjeravala da ona dobro radi svoj posao te mu to potkrijepila i nekim dokumentima. Također se iz istih izvora doznaje da bi Plenković konzultacije oko rekonstrukcije Vlade trebao dovršiti danas, jer plan je da Sabor u petak glasuje o novim ministrima. Isti bi prethodno bili predstavljeni na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a te koalicijskim partnerima.

Konzultacije oko rekonstrukcije navodno su zapele na ministru poljoprivrede i potpredsjedniku Vlade Tomislavu Tolušiću, jer u stranci navodno postoji veliki otpor ideji da se i njega makne iz Vlade, ponajprije stoga što HDZ ima snažno uporište u Tolušićevoj izbornoj bazi, Virovitici.

Tolušićeva smjena donijela bi probleme stranci

Jutarnji list piše, pozivajući se na “prepričavanja među HDZ-ovcima” da je Tolušić na sastanku u Vladi prije nekoliko dana otvoreno rekao Plenkoviću kako nema ništa protiv toga da ga smijeni, ali da onda uz njega trebaju otići i ministri Goran Marić, Žalac, Marko Pavić, Nada Murganić, Milan Kujundžić, ali i pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a Božidar Kalmeta. Drugim riječima, svi koji se spominju u nekim aferama.

Navodno su Plenkoviću neki u stranci sugerirali da bi moglo biti problema bude li Tolušić smijenjen.

“To me ne iznenađuje. Za Plenkovića je oko Tolušićeve eventualne smjene niz problema jer je potpredsjednik Vlade i HDZ-a, ima jaku bazu i sigurno bi bilo otpora. Osim toga, u Virovitičko-podravskoj županiji HDZ je na europskim izborima prošao jako dobro, vjerojatno su jedini odradili sve po Plenkovićevim željama”, kazao je Jutarnjem listu jedan neimenovani istaknuti član stranke koji smatra da će stvari biti jednostavnije ako Plenković obavi širu rekonstrukciju.

Kako se doznaje iz izvora u HDZ-u, rekonstrukcija neće obuhvatiti ministre iz HNS-a.

‘Nateže nas se po novinama, osjećamo se kao topovsko meso’

Jutarnji list također piše kako je u Banskim dvorima zavladala prilična napetost zbog rekonstrukcije Vlade, posebno među ministrima čija imena se spominju u tom kontekstu. Nitko od njih, kažu izvori, nije dobio decidirane odgovore na pitanje odlaze li ili ostaju, što samo povećava nervozu.

“Nateže nas se po novinama. Osjećamo se kao topovsko meso, ostavljeni da se cvrljimo na laganoj vatri. To nije u redu. Naravno da premijer može smijeniti koga želi, ali neka to kaže. Neka nas pozove i kaže da više nemamo njegovo povjerenje. Neka to presiječe u jednome danu”, rekao je jedan od ministara koji bi navodno trebao otići iz Vlade.

