FURIOZAN START NINE RASPUDIĆA, ČOVJEKA KOJI ‘NE ŽELI VIŠE BITI IDIOT’: ‘Po meni je 80% ljudi u Hrvatskoj desnije od Plenkovića’

Nino Raspudić ako uđe u Sabor nakon parlamentarnih izbora planira se baviti demokratskim deficitom, izbornim zakonom, referendumima itd.

Nezavisni kandidat Nino Raspudić, koji će se naći na izbornoj listi Mosta, u N1 Studiju uživo rekao je da će biti nositelj u jednoj od zagrebačkih jedinica te da će kroz nekoliko dana biti sve definirano. Ako uđe u Sabor, Raspudić kaže da bi se primarno bavio problemom demokratskog deficita.

“Tu je problem demokratskog deficita, pa pitanja vezana uz izborni zakon, referendume, način sprečavanja političke trgovine, do problema demokratskog deficita na problemu Europske unije. Bavit ću se i Europskom unijom koja se malo spominje. Proširio se taj mit o važnosti predsjedanja. Plenković uvjerava da je to njihovo veliko postignuće, a radi se o nevažnoj birokratskoj rotaciji što de facto ne znači ništa.

Ljudima se plasira priča da zbog sposobnosti premijera Hrvatska dobiva 10 milijardi eura, a ne samo da je zec u šumi nego ni ražnja nema. Radi se o prijedlogu koji najvjerojatnije neće proći. Ako prođe, upitno je što s budućnosti jer besplatnog ručka nema, što će to značiti za naše buduće uplaćivanje u fond”, kaže Raspudić.

RASPUDIĆ OPLEO PO PLENKOVIĆU, KAŽE DA VRIJEĐA LJUDE I DODAJE: ‘Premijeru su dvije trećine ministara otišle zbog afera, a on ih je birao’

Transparentnost EU-a

Dodao je da u tom “spinu” ima još jedna zabrinjavajuća stvar, naime kako Plenković i njegovi prikazuju EU hrvatskim građanima. “Je li to transparentna organizacija da se po načelu pravednosti dijele sredstva ili se radi o lobiranju da se izvuku sredstva?”

Bavit će se, kaže, i pitanjem vanjske politike. Tvrdi da je u BiH loše stanje gdje je Hrvatska nedovoljna aktivna. Osim toga bavio bi se i pitanjima vezano za znanost i kulturu.

RASPUDIĆEVA SUPRUGA: ‘Jandroković se prepao, Nino je njegova najveća noćna mora’; Tvrdi da se i Plenković boji njenog muža

Politički reket i veze

Komentirao je i novu korupcijsku aferu uz tvrdnju da u Hrvatskoj investicije nisu moguće bez plaćanja političkog reketa ili političkih veza.

“Vidite što se događa zadnjih dana. Usred smo korupcijske afere kojoj se cifra penje do dvije milijarde kuna, gdje su umočena ministarstva, općine, javna poduzeća, najviši ljudi iz ureda premijera. Koruptivna hobotnica zahvatila je sve segmente društva, institucije i gospodarstvo su zarobljeni. U Hrvatskoj je nemoguće investirati bez plaćanja političkog reketa ili političkih veza.

Mislimo govoriti o ekonomski i socijalnim pitanjima, zalažemo se za slobodno tržište, država treba regulirati zakonski okvir za poslovanje. Danas nažalost bez političkog reketa ne možete poslovati ni opstati. Evo primjer inspekcija – u normalnim državama služe da pomognu u reguliranju poslovanja. Kod nas funkcioniraju kao haračlije, mač nad glavom, netko tko vas ucjenjuje. Ljudi su siti slušati obećanja onih koji su bili na vlasti, imali priliku, a nisu napravili ništa. Restart je čista demagogija. Nećemo ići na taj način”, naglasio je Raspudić za N1.

NINO RASPUDIĆ OBJASNIO SVOJU IZJAVU KOJOM JE RAZLJUTIO BROJNE TRUDNICE: ‘Nitko nije ni pogledao kako izgleda ta fotografija’

Postizborne koalicije

Što se tiče postizbornih koalicija, Raspudić kaže da je šef SDP-a Davor Bernardić “sam diskvalificirao Most rekavši da ne bi koalirao”, no s Miroslavom Škorom je ostavio otvorenu mogućnost koaliranja. “Ako Miroslav Škoro kojim čudom dođe u poziciju mandatara, sjest ćemo i vidjeti”, rekao je Raspudić dodavši da sa Škorom nisu mogli postići sporazum.

Raspudić je pojasnio i razlike između njega i Zlatka Hasanbegovića: “Hasanbegovića sam branio kad je doživljavao monstruozne napade. Mislim da je to obrazovana osoba, politički jasno artikulirana, zna biti vrlo duhovit, cijenm kako artikulira antitotalitarizam, kako se obračunava s lijevom kulturnom hegemonijom. Glavna razlika među nama tiče se BiH. Kad se prijeđe granica, on prestaje biti politički Hrvat i postaje bliži sarajevskim pozicijama. Ja sam tu beskompromisan.”

Smatra da se radi o temeljnom hrvatskom geostrateškom pitanju te da Hrvatska mora učiniti maksimalan napor da pomogne Hrvatima u BiH u borbi za jednakopravnost.

‘VIŠE NE ŽELIM BITI IDIOT’: Nino Raspudić će biti kandidat Mosta; ‘Ulazim u arenu, ring, istrčavam na teren, kako hoćete. Vrijeme je’

Većina ljudi u Hrvatskoj je desnije od Plenkovića

Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića da se glasovi desnice rasipaju, rekavši da “svatko rasipa glas kad ga daje HDZ-u” i da mu je jasna taktika HDZ-a. “Pokazuju da imaju nisko mišljenje o biračkom tijelu kojem se obraćaju. Po meni je 80% ljudi u Hrvatskoj desnije od Plenkovića. Mi se obraćamo normalnom hrvatskom svijetu koji živi od svoga rada i koji je okrenut budućnosti, koji želi čestitu Hrvatsku i sigurnu i zdravu budućnost, ljudima koji nisu skloni ekstremizmima, koji ne žele koruptivne hobotnice”, tvrdi Raspudić.

Na kritike da je preobukao kaput od ljevičara do desničara odgovara da bi želio da se objavi bar jedan njegov nastup prema kojem bi on bio ljevičar. “Što se tiče Feral Tribunea, oni su po meni teško moralno i profesionalno kompromitirani ljudi koji me žele pokazati kao jednog o njih. Imao sam jedan tekst objavljen tamo o Umbertu Eccu, neka objave što je u neskladu s onim što govorim danas. Ne bi ni bilo neobično da sam sa sazrijevanjem evoluirao, ali nema čak ni toga. Na istoj sam liniji kao i prije”, uvjerava Raspudić.

Glas za Plenkovićev HDZ je glas za Milorada Pupovca, kaže Raspudić i dodaje: “To je bačen glas i priče za malu djecu. Prag prelazi i Domovinski pokret i Most, nema govora o bacanju glasova.” U brojne odlaske iz Mosta u posljednje vrijeme Raspudić ne želi se miješati, no malo mu je, kaže, zaspetao izlazak članova mjesec dana pred izbore.