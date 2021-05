FUCHS ŽELI POSTIĆI DA SVAKA SREDINA IMA SPORTSKE DVORANE: I tim učenicima moraju biti dostupni uvjeti kao u gradovima

Obnašateljica dužnosti župana Martina Furdek Hajdin rekla je da je plan županije sagraditi sportske dvorane u svim osnovnim školama koje imaju nastavu za svih osam razreda

Nova i dobro opremljena školska sportska dvorana u Područnoj školi Kamanje dobar je primjer kako i učenicima u malim sredinama mogu i moraju biti dostupni jednaki uvjeti i mogućnosti razvoja kao u gradovima, rekao je u petak na svečanosti otvorenja ministar Radovan Fuchs.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs novoizgrađenu školsku sportsku dvoranu je otvorio bacanjem košarkaške lopte na koš. Izjavio je kako želi da dvorana bude puna djece i dječjeg žamora i da iz ove male sredine ne bude iseljavanja mladih obitelji.

FUCHS NAJAVIO PROSVJETARIMA: Lokalni stožeri dobili su zadatak da nastavnike i profesore pozovu na cijepljenje

Dodao je kako resorno Ministarstvo i Vlada RH žele postići da u svim sredinama budu sportske dvorane, a sada je stanje takvo da 60 posto škola treba dogradnje ili izgradnju dvorana, kako bi mogle preći u cjelodnevnu nastavu.

Plan županije: Izgraditi sportske dvorane

“Već je definirano planiranom reformom obrazovnog sustava da to treba postići; jer onog časa kada osigurate da vam djeca borave u školi duže nego do sada, odnosno da borave u školi aktivno najmanje do 16 sati popodne, otvara se mjesto za šire bavljenje sportom i za izvođenje predmeta u drugačijem obimu nego sada, od građanskog odgoja na dalje”, rekao je Fuchs .

Prelazak u jednosmjensku nastavu, ali s duljim boravkom u školi nego do sada, oslobodit će prostor za poučavanje onih nastavnih kurikula koji mogu voditi u bolje kompetencije učenika, bolje razumijevanje i interpretaciju gradiva, istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja. Dio reformskih procesa bit će i 97 postotni vrtićki obuhvat djece predškolske dobi, ili barem s prvom godinom predškole.

Obnašateljica dužnosti župana Martina Furdek Hajdin rekla je da je plan županije sagraditi sportske dvorane u svim osnovnim školama koje imaju nastavu za svih osam razreda. Sportske dvorane u manjim općinama, osim zdravijeg odrastanja, djece omogućiti odvijanje ukupnog rekreativnog, kulturnog i uopće društvenog života, sve ono što imaju ljudi koji žive u gradovima i koje suvremeni čovjek treba, dodala je.

MINISTAR FUCHS IZNENAĐEN SLABIM ODAZIVOM NASTAVNIKA NA CIJEPLJENJE: ‘Ne znam zašto su tako skeptični…’

Ravnateljica Područne škole u Kamanju Jasmina Katunić zahvalila se Karlovačkoj županiji na investiciji jer ovaj prostor Kamanju puno značiti.

Ministar Fuchs u područnoj školi Vivodina

Ministar Fuchs posjetio je i područnu školu Vivodina, s ukupno 12 učenika. Izjavio je da je zadržavanje takvih škola i financijsko pitanje, ali i suštinsko.

Treba li takve škole zadržati ili je za same učenike bolje da im se organizira školski prijevoz i da se školuju u većim sredinama, s mogućnošću da se druže s većim brojem djece? Pitanje je to o kojem se još vode rasprave, no ministar je iznio svoje mišljenje da je “za djecu bolje da odrastaju u većim okruženjima svojih vršnjaka”.

Za mjesto Vivodina na Žumberku je rekao da svakoga ovdje “pogodi ljepota krajolika”, a za školu da je “prekrasna, onakva kakva škola mora biti”. Poželio je zato da se iseljeni počnu pomalo i vraćati, pa da ova škola uskoro postane “i premala i pretijesna, a ne prevelika”.

FUCHS POTVRDIO DA SE OSNOVNOŠKOLCI U ZAGREBU VRAĆAJU U ŠKOLE: ‘Situacija nije dramatična, imamo i pad broja zaražene djece’

Gradnja dječjeg vrtića u Karlovačkoj županiji

Ministar Fuchs pohvalio je Karlovačku županiju da vodi promišljenu obrazovnu politiku, a zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar najavila je i gradnju dječjeg vrtića s igralištem.

Hajsan Dolinar naglasila je da je u Kanadi danas više malih Vivodinaca nego u Vivodini, založila se da se pri ovoj školi, koja ima prostora, otvori dječji vrtić. U Karlovačkoj je županiji otvoreno uz škole osam vrtića, za djecu od tri do sedam godina starosti.

Također se založila da se općenito male područne škole zadrže, jer one uz redovan odgojno obrazovni program njeguju i tradicionalne kulturne vrijednosti svoga kraja.

Građani Vivodine su donirali sredstva za stolariju i kotlovnicu, a županija je financirala obnovu fasade područne škole.