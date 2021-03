FUCHS: ‘Za očekivati je da će od ponedjeljka polovica županija biti na online nastavi’; Otkrio je i što će biti sa školama u Zagrebu, ali i s praznicima

Pratit ćemo situaciju i vidjeti hoće li se to nakon uskrsnih praznika produljiti ili će se situacija popraviti. Ako izuzmemo Zagreb iz ukupnog broja pozitivnih, onda ovih 10 županija ima ukupni broj 726 pozitivnih u odnosu na 106 iz ostalih deset županija, rekao je ministar Fuchs

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs rekao je danas kako je za očekivati da će u ponedjeljak polovica županija biti na C modelu nastave, odnosno online. Pojasnio je da to znači da na online nastavu prelaze svi osim razredne nastave, 1. do 4. razreda osnovne škole, i maturanata, javlja N1.

“Pratit ćemo situaciju i vidjeti hoće li se to nakon uskrsnih praznika produljiti ili će se situacija popraviti. Ako izuzmemo Zagreb iz ukupnog broja pozitivnih, onda ovih 10 županija ima ukupni broj 726 pozitivnih u odnosu na 106 iz ostalih deset županija. To govori da je incidencija različita i zato postoji pristup da pratimo situaciju i da županije prelaze na modele po potrebi”, dodao je.

Što će biti sa Zagrebom?

Istaknuo je da se u Gradu Zagrebu već radi po različitim modelima, od škole do škole, a ako bi brojevi ostali ovako visoki po incidenciji kao zadnjih par dana, onda bi i Zagreb prešao na C model. Odluku će donijeti sutra.

Praznike neće produljiti

Jedinstveni je stav Vlade i Ministarstva, kaže Fuchs, da nema alternative nastavi licem u lice, no zbog očuvanja zdravlja moraju pristupati prema modelima ovisno o situacijama u županijama. Rekao je da se praznici neće produljivati jer bi to značilo da je potrebna nadoknada.

