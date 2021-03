FUCHS PROTIV POTPUNOG PRELASKA NA ONLINE NASTAVU: ‘Tko može preuzeti odgovornost za sve posljedice psihičkog stanja kod djece?’

Radovan Fuch nije za potpuni prelazak nastave na online: ‘Ali, imamo neke županije u kojima je situacija dobra, zašto bi tu djecu ostavljali kod kuće’

Ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs, izjavio je danas da neke županije imaju dobru epidemiološku sliku i da škole u tim županijama ne bi trebale prelaziti na C model. “Mislim da je ovakav stav kakav mi zauzimamo točan, dobar i ispravan stav da se djeca drže licem u lice nastavi. Ne znam tko može preuzeti odgovornost za sve one posljedice psihičkog, socijalnog i sličnog stanja kod te djece”, kazao je.

Na pitanje razmatra li se opcija prelaska na online, tj. C model u potpunosti, Fuchs je postavio pitanje što bi to značilo. “Čitava država danas prelazi na online i sve zatvaramo? Je li to pitanje ili je pitanje možemo li ipak vagati – ako nam je situacija u određenoj županiji takva da prelazi broj koji bi sa zdravstvenog aspekta bio podnošljivo percipirati, i onda reći da se prelazi na online. Ali, imamo neke županije u kojima je situacija dobra, zašto bi tu djecu ostavljali kod kuće. Mislim da smo, što se tiče školske djece, etablirali modele A, B i C”, rekao je ministar.

“Zašto bi produživali uskršnje praznike? To komplicira stvar sa satnicom i slično. Ako treba ostaviti školu bez đaka tjedan ili dva, ta škola može tjedan prije ili poslije praznika prijeći na C model, ili poslije praznika ili i jedno i drugo”, kazao je Fuchs.

