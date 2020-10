FUCHS OTKRIO KOLIKO JE ZARAŽENIH UČENIKA I NASTAVNIKA; Govorio je o maskama i mjerama: ‘Za to su odgovorni u školama’

Ministar znanosti i obrazovanja rekao je kako je zaraženo 33 prosvjetnih djelatnika i 294 učenika, dok je u samoizolaciji 110 djelatnika i 4090 đaka

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs osvrnuo se u srijedu na epidemiološku situaciju u školama. Istaknuo je da velika većina radi na uobičajeni način te da je situacija zasad dobra, jer škole nisu postale žarišta zaraze koronavirusom.

“Još uvijek najveći broj škola radi po modelu A, gdje se nastava odvija licem u lice i to je 83,52 posto škola u Hrvatskoj, odnosno 1135 škola. Po modelu B, mješovitom modelu, radi 89 škola, odnosno 6,55 posto, a po kombinaciji modela A i B radi 2,5 posto. Sad se pojavljuje i kombinacija modela A i C, a C je ona gdje imamo zatvorene škole i kompletna nastava odvija se online. Po ovom kombiniranom modelu radi trenutno 19 škola (1,4 posto). Ova kombinacija A i C modela pojavljuje se u nekim gradovima u kojima imamo lošu epidemiološku situaciju, neka žarišta koja su se primijenila. Tamo se model A primjenjuje od 1. do 4. razreda, a razredna nastava od 5. do 8. ide online”, rekao je ministar za N1.

O učenicima i nastavnicima

Među podacima koje je istaknuo jest i broj pozitivnih učenika i školskih djelatnika, ali i broj onih u samoizolaciji.

“U ovom trenutku imamo 143 prosvjetna djelatnika koja su izvan škole, 33 ih je pozitivno, a ostali su u samoizolaciji. Kada govorimo o djeci i učenicima, imamo 4384 koji su izvan škole, od čega je 294 učenika pozitivno, a ostali su u samoizolaciji. Najmanje pozitivne djece je u vrtićkoj populaciji, a srednja škola je prijemljivija za ovu zaraznu infekciju, a oni su vjerojatno i zbog druženja iznad škole više izloženi”, smatra Fuchs.

Nema lokalne transmisije

Istaknuo je kako nema lokalne transmisije u školama te kako je zaraza u njih došla izvana. Poručio je da će se nastava i dalje održavati po sadašnjem principu te je individualni pristup škola epidemiološkoj situaciji nazvao dobrim. Poručio je kako bi “bilo dobro da svi nose maske”, dodavši da je ministarstvo odlučili ukinuti odredbe o obveznom nošenju maski u školama u kojima se može održati razmak.

Dodao je i da neće biti posebnih kontrola provođenja epidemioloških mjera. “Za to su odgovorni djelatnici u školama koji kontroliraju tko će se pridržavati mjera”, zaključio je ministar Fuchs.

