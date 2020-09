MINISTAR FUCHS NA SJEDNICI VLADE NAJAVIO POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE: ‘Nastava će se provoditi prema tri modela…’

Kada su po srijedi fakulteti, Fuchs kaže da se nastava i dalje treba provoditi po pravilima te visoobrazovne ustanove, naravno uz poštovanje ovih pravila i mjera za izvođenje nastave

Na današnjoj sjednici Vlade se osim o novim mjerama u vezi korona-krize i stanju s pandemijom u zemlji, govorilo i o početku nastavne godine. Premda se učenici u svoje školske klupe vraćaju za manje od tjedan dana, mnogim roditeljima, ali i nastavnicima nije previše jasno kako će se nastava provoditi.

Uoči sjednice Vlade ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs odgovarao je na novinarska pitanja ispred Banskih dvora. Svojoj prethodnici Blaženki Divjak, koja ga je jučer žestoko prozvala objavom na Facebooku zbog uputa za izvođenje nastave na fakultetima, Fuchs poručuje “da pročita upute kako Bog zapovjeda”. Ministar je da je u uputama i mišljenje Nacionalnog vijeća znanost i visokog pobrazovanja, s kojim se i u Ministarstvu slažu, a to se odnosi na izvođenje nastave “licem u lice”.

“Sve je realno što je napisano, treba znati čitati i onda ćete vidjeti da unutra uredno piše da se primjenjuju epidemiološke mjere, od distance, pranja ruku, smanjivanje gužvi i da fakulteti, sveučilišta, učilišta, visoke škole dužni sukladno svojim mogućnostima osigurati nastavu poštujući sve ove epidemiološke principe (…) Učitelji koji iz zdravstvenih razloga ne mogu nositi maske trebaju imati vizire”, rekao je Fuchs uoči sjednice Vlade.

MINISTARSTVO OBJAVILO DETALJE O NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI: Nastava bi se trebala odvijati u tri smjene, a evo tko sve treba nositi maske

Nastava će se izvoditi po već poznatim modelima

Ministar Fuchs je na samoj sjednici prvo govoro o dosadašnjoj odluci o održavanju nastave od vremena “lockdowna” koja se “mora promijeniti”. Istaknuo je da su predviđena tri modela održavanje nastave, model A, B i C. Sva tri modela poznata su već javnosti i roditeljima učenika.

“Model A kaže da su svi u školi i pridržavaju se mjera, dok model B predviđa da su učenici od prvog do četvrtog razreda u školi dok su stariji podijeljeni u dvije skupine – one koji prate online nastavu i one koji nastavu prate uživo. Naravno, ako škola može osigurati takve uvjete pohađanja nastave. Model C odnosi se na situaciju da se epidemiološka situacija pogorša, proglasi se ‘lockdown’ pa se nastava odvija online za sve, što se odnosi i na visoke školske ustanove kao i škole”, objasnio je Fuchs.

Kada su po srijedi fakulteti, Fuchs kaže: “Sve visokoobrazovne ustanove su dužne ispoštovati epidemiološke mjere, ali isto tako mogu organizirati rad sukladno mogućnostima.”

DETALJNE UPUTE ZA NASTAVU SU TU, ALI RODITELJI I DALJE ZBUNJENI; Stipić: ‘Htjeli su riješiti veliki problem s malo ili ništa novca’