Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs nakon sjednice Vlade obratio se medijima gdje je komentirao slučaj maturantice koja se potpisala na esej iz hrvatskog te je zbog toga diskvalificirana. Rekao je kako Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) mora ostati neovisno tijelo.

"Bitno je da se maksimalno zadrži anonimnost svih koji polažu maturu kako ne bi bilo vanjskih utjecaja na rezultate. Svima nam treba takvo jedno objektivno vrednovanje. Od 2010. godine pa do danas nije se nijednom dogodilo da je netko vršio bilo kakav pritisak na one koji ocjenjuju ispite u sklopu državne mature, a to su profesori srednjih škola. Teoretski je moguće da oni u nekoj varijanti ocjenjuju test učenika kojem je predavao, a da to definitivno ne zna."

'Kad god se Ministarstvo umiješalo u rad NCVVO-a, nije završilo dobro'

Istaknuo je da se i ranijih godina događalo da su se djeca greškom potpisivala na nekim od testova, iako im se u pripremnoj fazi non- stop ponavljalo da to ne smiju učiniti.

"Ova generacija je pisala probnu maturu. Potpuno razumijem stresnu situaciju tih mladih ljudi koji čim bolje žele napisati testove jer im od toga ovisi daljnje studiranje i upisi u njima željene studije. Netko lakše, netko teže podnosi takvu stresnu situaciju i onda se događaju greške."

Zatim se okrenuo na slučaj maturantice o kojem se piše posljednjih nekoliko dana.

"U ovom konkretnom slučaju, kad god se ministarstvo umiješalo u rad NCVVO-a, to nije završilo dobro. Sjetite se one priče kakve je boje prsten na Juditinoj ruci, je li to bilo dobro ili loše pitanje, puno priče i halabuke, da bi se na kraju ispostavilo da je najveći broj učenika na to pitanje odgovorio dobro", rekao je.

'Ja mislim jedno...'

Kaže da ključ cijele priče leži u otkrivanju identiteta.

"Ne kanim naređivati ili tražiti išta nego očekujem da će NCVVO sjesti i proći kroz sve akte i donijeti potrebne promjene i zaključke ako ih treba donositi i istumačiti cijelu priču. Ne možemo izuzimati jednu osobu. Ili svi ili nitko. Pravilnike uvijek treba mijenjati kad su utvrdi da nešto nije dobro. Pravilnici nisu zakoni i jednostavnije ih je mijenjati", kaže ministar.

Na pitanje zaslužuje li pogreška eliminaciju cijelog ispita, odgovara:

"Nemojte mene pitati. Ja mislim jedno, ali neću iznositi svoje mišljenje. NCVOO mora donijeti odluke i zaključke. Što treba promijeniti, neka se mijenja."