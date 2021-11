Kako bi se osigurala veća sigurnost prosvjetnih djelatnika, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo od utorka u sustav obrazovanja uvodi covid-potvrde bez kojih nastavnici neće moći ući u učionice. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u razgovoru za Novi list rekao je da ne očekuje veće probleme niti otpore oko toga.

''Ne očekujem većih problema jer ova mjera ima samo jedan cilj, a to je da se osigura što veća sigurnost zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova i to najviše onih zaposlenika koji nisu preboljeli, niti su cijepljeni'', kazao je Fuchs.

'Za neopravdan nedolazak predviđene su sankcije'

''Rekao sam i da nema sankcija za necijepljene i netestirane, ali takvi neće moći doći na svoje radno mjesto, a neopravdan nedolazak na radno mjesto spada u radno pravo za koje su predviđene sankcije. Opet ponavljam – nije ovo nečiji hir, svatko od nas mora napraviti što može kako bismo što prije izašli iz ove situacije. Cijepljenje je jedini način da se vratimo u predpandemijsko vrijeme. Ne vjerujem da ima puno onih koji će staviti bilo što ispred interesa djece jer svi mi koji radimo u sustavu odgoja i obrazovanja smo tu zbog učenika'', dodao je Fuchs.

Njegovom ministarstvu nedavno je upućen apel da se ubrza testiranje učenika, jer predugo vremena prođe od simptoma do rezultata testa.

'Nije problem nastao ove godine'

''I prije tog apela, mi smo za taj problem znali. Nije on nastao ove godine. Pojavljivao se i prošle školske godine, i to svaki put kada je s obzirom na porast broja oboljelih u općoj populaciji rastao pritisak na testna mjesta u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ). U svakodnevnom smo kontaktu s HZJZ-om i konstantno radimo na rješenjima u najboljem interesu djece'', kazao je Fuchs u intervjuu Novom listu te poručio da se nećemo vratiti normalnom životu dok se broj cijepljenih ne poveća do određenog postotka.