FUCHS: Nastava se u školama održava po planu; Boras legalno izabran rektor, samo ga Senat može smijeniti

Ministar Fuchs rekao je da je Boras legalno izbrani rektor u redovitoj izbornoj proceduri

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je da se nastava u školama održava po planu, a na pitanje može li Damir Boras biti rektor zagrebačkoga Sveučilišta zbog izjava o prijavama za spolno uznemirivanju na sveučilištu, odgovorio da je Boras legalno izabran i da je to pitanje za Senat.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u četvrtak nakon sjednice Vlade da se nastava u školama održava kako je planirano i trenutačno bez većih problema, te podsjetio da nastavu u školama pohađaju učenici od prvog do osmog razreda osnovne škole.

FUCHS OTRKIO KADA BI SREDNJOŠKOLCI MOGLI OPET U KLUPE: ‘Ako ovako ostane, nema razloga da se ne vrate…’

Rekao je da je stabilan broj učenika pozitivnih na koronavirus, odnosno da nema povećanja, a niti smanjenja broja novozaraženih, te da je u skladu s općom epidemiološkom situacijom. Fuchs smatra da će se, ako se ovakvo stanje zadrži, odnosno ako ostane ista situacija, svi učenici uskoro vratiti u škole.

Dodatne mjere za rješavanje problema

Novinare je zanimalo ministrovo mišljenje o tomu ima li Sveučilište u Zagrebu problema sa sankcioniranjem spolnog uznemiravanja i zlostavljanja jer se mnogo žena na tom sveučilištu očitovalo da su imale takvih problema, odnosno kako ocjenjuje reakciju rektora Damira Borasa na prijave o slučajevima takva zlostavljanja.

Fuchs je podsjetio kako je odmah, nakon što se spomenuti problem pojavio u javnosti, odnosno od informacija o spolnom uznemirivanju i zlostavljanju na Akademiji dramske umjetnosti, potpisao dopis adresiran na Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta i Vijeće veleučilišta i visokih škola da se, bez obzira na to što na hrvatskim visokim učilištima postoje etički kodeksi, povede rasprava o tomu da se poduzmu dodatne mjere kako bi se taj problem riješio.

Kada je pak riječ o etičkom kodeksu primjedba novinara bila je da se po njemu nije ni postupalo, a problem je da i nije bilo prijava jer osobe možda nisu imale povjerenja.

NEPRIMJERENI BORASOV ISPAD; Tražio da studentica generacije skine masku: ‘Naša kadetkinja nije samo pametna nego i lijepa’

Fuchs kaže da je odmah reagirao na informacije o zlostavljanju

Fuchs smatra kako se pitanje o tomu je li se ili nije postupalo po etičkom kodeksu ne može pitati njega izravno, ponovio je kako je odmah reagirao na informacije o zlostavljanju, te dodao kako vjerojatno postoji još prostora za unaprjeđenje zaštite protiv spomenutih postupaka,

Napomenuo je kako to nije problem samo u Hrvatskoj, dodavši kako zna da su na nekim američkim sveučilištima uvijek otvorena vrata na kabinetu profesora, bez obzira na to ima li profesor konzultacije ili ispite i to zato kako bi se bilo kakve insinuacije mogle svesti na minimum. Ministar vjeruje kako i na našim sveučilištima, veleučilištima i visokim školama postoji prostor za takve korake.

Fuchs se nada da će se situacija “dovesti do kraja”, te je ustvrdio kako svi moramo težiti nultoj toleranciji prema slučajevima nasilja.

NESTVARNI DAMIR BORAS: Rektor se upravo usporedio sa žrtvama: ‘I mene su uznemiravavali, ne seksualno, i nitko me nikad nije štitio’

Boras legalno izabran rektor, Senat ga jedini može smijeniti

Na pitanje smatra li da je rektor Boras reagirao primjereno na prijave, Fuchs je odgovorio kako jedino Senat može razriješiti rektora Borasa. Na ponovljeno pitanje da iznese stajalište o rektorovoj reakciji, odgovorio je kako to ne može reći, rekavši kako cijeli postupak oko prijava na Akademiji dramske umjetnosti još nije završen.

Ministar je dodao kako vjeruje da se pitanje o reakciji rektora Borasa odnosi na dodjelu statusa profesora emeritusa profesoru na Filozofskom fakulteta za kojega postoje od ranije prijave za spolno uznemiravanje.

Smatra da je tu situaciju trebalo do kraja raščistiti prije imenovanja u status profesora emeritusa, jer za imenovanje u taj status ne postoji vremensko ograničenje.

Na pitanje smatra li da rektor Boras može biti tako istaknuti član akademske zajednice uz iskazano ponašanje, ministar Fuchs odgovorio je da je Boras legalno izbrani rektor u redovitoj izbornoj proceduri i da to pitanje treba uputiti Senatu zagrebačkoga Sveučilišta.