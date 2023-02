Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs gostovao je u emisiji A sada Vlada.

Rekao je da nema gladne djece, nakon što je uveden besplatan obrok u škole, javlja HRT.

"To se pokazalo kao jedna od izvanrednih mjera Vlade. Iako je i ranije postojao sustav prehrane, subvencioniran ili financiran s jedne strane od lokalnih zajednica, djelomično roditelja, pa su postojali i socijalne kategorije. To odlično funkcionira. Podijeljeno je oko pet milijuna obroka, 300.000 djece je jelo u školama, oko šest milijuna eura je podmireno u ovom prvom periodu", naglasio je.

"Ne dobivaju, nažalost, svi kuhani obrok, jer ne postoji svugdje kuhinja. No, i suhi obroci su nutritivno bogati i zadovoljavaju potrebe djece u razvoju. Jako je izgledno da će uskoro svi učenici imati kuhani obrok", rekao je.

Nacionalni ispiti

"Očekujemo da se ne rade nikakve posebne pripreme za nacionalne ispite. Oni u osmim razredima služe u prvom redu ministarstvu, nacionalnom centru koji ga provodi, odnosno sustavu da vidi koja je kvaliteta jednog ciklusa obrazovanja na razini Hrvatske, u pojedinim regijama, u pojedinim školama. Mi provjeravamo što je naučeno. Puno se pričalo o poplavama odlikaša, upravo tome služe i ovi nacionalni ispiti koji onda daju i samim školama uvid kakve su one u odnosu na nekog drugog. Rezultati s nacionalnih ispita ne ulaze djeci u prosjek. Služe sustavu kako bi bio bolji. Roditelji će moći vidjeti rezultate u e-dnevniku", kazao je.

"Želimo vidjeti postignuća djece nakon jednog ciklusa obrazovanja", naglasio je.

Probna matura - online

"Maturanti su je prošle godine pisali kao test same mature u provođenju. To je bilo napravljeno jer su u tijeku njihova školovanja u kurikulumu bile napravljene izmjene pojedinih predmeta i izmjene koncepcije samih pitanja na maturi. To je prošle godine prošlo jako dobro, maturanti su maturirali. I ove godine je odlučeno da se napravi jedan set pitanja s repozitorijem nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, on se može skinuti i doma vježbati", rekao je.

Naglasio je da ne očekuje probleme i da ih je svake godine sve manje, jer se dorađuje sustav u kontinuitetu.

"Želim svim učenicima da upišu ono što žele", poručio je.