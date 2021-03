FUCHS KAŽE DA NEMA RAZLOGA ZA MIJENJANJEM MODELA NASTAVE: ‘Nije to jednostavno, škole nisu kafići’

U Hrvatskoj je trenutno 640 djece pozitivno na koronavirus, od čega je 67 posto u pet županija

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u četvrtak da se nastava u školama odvija po modelu koji je postavljen od početka i da nema razloga za njegovu promjenu, što se odnosi i na uskrsne praznike.

Uskrsni praznici su definirani ukupnim planom odvijanja nastave pa skraćivanje praznika dolazi o obzir jedino ako se to naredi iz ministarstva. Mi ove zime nismo produžili zimske praznike, samo smo ih presložili, opseg sati izvođenja nastave ostao je isti, rekao je Fuchs novinarima uoči sjednice Vlade.

PGŽ odlazi na online nastavu

I dalje mislimo da je ovakav pristup dobar, jer u momentu pogoršanja stanja u županiji škole mogu preći na C-model i ne gubi se ništa od broja sati izvođenja nastave, kazao je.

Fuchs smatra da treba, kao i do sada, pomno pratiti što se zbiva u školama i reagirati. Djeca nam moraju biti u prvom redu i na prvom mjestu, nije jednostavno otvoriti i zatvoriti škole, jer one nisu kafići. I same promjene na drugi model iziskuju pripreme, istaknuo je Fuchs poručivši kako je “šteta djecu držati izvan škole“.

To je posebno važno za maturante. Jučer smo dogovorili s Primorsko-goranskom županijom da prijeđu na online nastavu za više razrede osnovnih škola i sve razrede srednjih škola, osim maturanata, kaže Fuchs.

Trenutno 640 djece pozitivno na koronavirus

U Hrvatskoj je trenutno 640 djece pozitivno na koronavirus, od čega je 67 posto u pet županija – Primorsko-goranskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji. Situacija u školama u ostalim dijelovima Hrvatske još uvijek je dobra, stupanj zaraze je na razini listopada prošle godine, izvijestio je.

S HZJZ-om je dogovoreno da se krene na procjepljivanje prosvjetnih radnika, pri kraju je Sisačko-moslavačka županija, a potom je predloženo cijepljenje u Primorsko-goranskoj.

Djeca koja prolaze s relativno blagim simptomima ostanu kod kuće i ne testiraju se, ali kad se pojavi bilo kakva sumnja u školi dijete ide na testiranje, rekao je Fuhcs dodavši kako nije moguće svako malo testirati čitavu populaciju nastavnika.