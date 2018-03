FRONTMAN TBF-a ZBOG VELIKOG HITA POZVAN NA SUD: ‘Vjerujem da do osuđujuće presude neće doći’

Kako je Antić doznao, svjedočit će u slučaju okrivljenika koji je poslao policajcu SMS poruku u kojoj je, između ostalog, pisalo i: “Naša mater te traži”.

Saša Antić, glavni autor i frontman splitske grupe TBF, dobio je poziv Općinskog suda u Virovitici da u statusu svjedoka sudjeluje u raspravi u jednom kaznenom postupku. Kako je Antić napisao na stranici autor.hr, okrivljenik je mladić koji je poslao policajcu SMS poruku u kojoj je, između ostalog, pisalo i: “Naša mater te traži”.

Radi se o parafrazi stiha iz refrena pjesme ‘Mater’ čijih je stihova autor i sud smatra kako je Antić najkompetentnija osoba za tumačenje sadržaja pjesme ne bi li se utvrdilo ima li u njoj i u kolikoj mjeri elemenata ozbiljne prijetnje.

“Što reći, zahvalan sam na prilici da javno tumačim značenje jedne svoje pjesme jer se znalo dogoditi da se poneke protumače potpuno pogrešno od onog što sam njima htio reći”, poručuje frontman TBF-a i nastavlja:



“Vjerujem da do osuđujuće presude neće doći. Kad bi se to dogodilo, osim nepravde prema okrivljeniku, i pjesma ‘Mater’ bi dobila inkriminirani status, postala bi nešto kao hladno oružje. Zajeb*** i velika stvar za jednu pjesmu, ali s druge strane i službena potvrda da se radi o oštrim stihovima. To bi mi valjda na neki način trebalo i imponirati jer već sam se potpuno pomirio s tim da glazba ne može ništa bitno promijeniti u stvarnosti osim individualni doživljaj iste. Međutim, život se ponekad pobrine da o nekim stvarima razmisliš ponovno”, zaključuje Antić.