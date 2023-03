I sljedeći tjedan stiže nam jaka promjena vremena i naglo zahladnjenje, slično kao što je bilo krajem veljače. Razlika je ipak u tome da ožujak već sada u nekim mjestima bilježi značajnu količinu oborine, najavljuje Državni hidrometeorološki zavod. Prošli su dani bili iznadprosječno topli, s najvišom temperaturom zraka primjerenijom kraju travnja ili početku svibnja što je potaklo prirodu na buđenje i očituje se u visokoj koncentraciji peluda drveća u većem dijelu zemlje.

Već u subotu preko Hrvatske će se premjestiti frontalni poremećaj s kojim će stići nešto vlažniji i hladniji zrak pa će se temperatura u mnogim krajevima spustiti na vrijednosti primjerenije dobu godine.

U subotu prijepodne će biti promjenljivo do pretežno oblačno s kišom. Lokalno je moguća i grmljavina te prolazno pojačan vjetar. Od sredine dana postupan prestanak oborine i razvedravanje sa zapada. Jug zemlje će biti najsunčaniji i uglavnom suh. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u gorju te popodne i u središnjim predjelima jugozapadni. Na Jadranu će većinom umjeren jugozapadnjak i jugo prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, na moru između 10 i 13 °C. Najviša dnevna od 12 do 17 u unutrašnjosti te između 15 i 19 °C duž obale.

Oborine praćene grmljavinom

Izraženija promjena uz dotok osjetno hladnijeg zraka sa sjeverozapada dolazi na prijelazu s nedjelje na ponedjeljak. Pritom će se preko nas premještati nekoliko centara niskog tlaka zraka i pripadni frontalni poremećaji.

Glavnina drugog vala oborine stiže krajem nedjelje i u ponedjeljak prijepodne, nerijetko popraćena i grmljavinom, a ne može se isključiti i mogućnost tuče. Uz zahladnjenje u ponedjeljak ujutro kiša će u najvišem gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, no kako će se od sredine dana oborina već biti manje - vrlo je mala vjerojatnost stvaranja značajnijeg snježnog pokrivača.

U nedjelju je potrebno izdvojiti jako jugo na Jadranu. Ponedjeljak će pak biti vrlo vjetrovit i na kopnu i na moru uz jak i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje duž obale i buru.

U utorak će se vrijeme postupno smirivati, ali će još biti dosta vjetrovito uz mogućnost ponekog pljuska kiše, u unutrašnjosti i snijega.

S razvedravanjem i slabljenjem vjetra značajno raste vjerojatnost za pojavu jakog mraza, osobito u srijedu ujutro pa će biti potrebno zaštititi osjetljivo bilje.

Preporuka je za sve aktivnosti na otvorenom, uključujući i putovanja svakodnevno pratiti vremenske prognoze i upozorenja. Prema trenutačnim najvjerojatnijim prognozama najviše prometnih poteškoća i ograničenja bit će tijekom ponedjeljka 27. ožujka i utorka 28. ožujka.