Smirila se situacija nakon brojnih problema koje je u dalmatinskom zaleđu jutros stvorio snijeg, javlja RTL Danas.

Uz nekoliko prometnih nezgoda, zabilježena je tek manja materijalna šteta.

Srđan Kušćević, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Split, rekao je da su brojni sudari usporili protok prometa.

"Centar je zaprimio više poziva građana u vezi nesreća koje koje su se dešavale na širem splitskom području i okolici uslijed ovog kratkog sniježnog nevremena koje je ipak iznenadilo neke vozače. U ovim najavama nije bilo najavljeno da će biti snijega, ali jedna fronta je došla s mora i prošla preko našeg područja te iznenadila mnoge vozače, a poglavito one sa ljetnim gumama", rekao je.

Podsjećamo, nakon hladne noći gdje je u dijelovima Dalmatinske zagore temperatura padala i do - 7 stupnjeva, jutros je u nekim djelovima padao i snijeg koji je relativno brzo prošao.

Sutra oblačno s kišom

Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i predjelima uz njega ponegdje i obilnom oborinom, lokalno u obliku pljuskova praćenih grmljavinom. U gorju mjestimice susnježica i snijeg.

Poslijepodne na zapadu postupan prestanak oborina. Zapuhat će umjeren sjeverni vjetar. Na Jadranu u početku jugo i jugozapadnjak u okretanju na jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu između 6 i 10 °C. Najviša dnevna od 5 do 9, a na obali i otocima od 11 do 15 °C.

Za područje Jadrana, sutra je na snazi žuti i narančasti alarm.