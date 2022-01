Nakon informacije o brzoj obnovi zgrade u kojoj stan koristi predstojnik ureda premijera Plenkovića, Zvonimir Frka Petešić, dok "obični" Hrvati čekaju na obnovu, Net.hr ekskluzivno je otkrio da Plenkovićev predstojnik ureda uopće nema pravo na korištenje državnog stana od 96 kvadrata budući da mu obitelj ima prebivalište na drugoj adresi u Zagrebu.

Kako smo objavili, Frka Petešić ima prijavljeno boravište u Zagrebu, prebivalište mu je prijavljeno u obiteljskoj kući u Salima na Dugom otoku, dok njegova obitelj prebivalište još od 2014. godine ima prijavljeno na drugoj adresi - u zagrebačkoj Dubravi, u kući koja nije u njihovom vlasništvu te se može pretpostaviti da su supruga i kćeri tamo u podstanarskom statusu.

'Imao sam prebivalište u Zagrebu'

Predstojnik ureda premijera za RTL.hr odgovorio je da je rođen u Francuskoj i da je povratnik u Hrvatsku u kojoj ne posjeduje nekretninu. Zakonski mora imati prebivalište, i ono je u Salima, ali prirez plaća u Zagrebu. Kako navodi, stan velike kvadrature je dobio jer u njemu živi sa suprugom i dvoje djece. Na pitanje je li mu obitelj u isto vrijeme prijavljena u zagrebačkoj Dubravi, Petešić nije odgovorio.

"Prebivalište sam, prije odlaska na četverogodišnji veleposlanički mandat u Maroku i kratko vrijeme nakon povratka s mandata, imao u Zagrebu, na adresi stana prijatelja koji sam koristio. Po povratku s veleposlaničkog mandata u Maroku, 31.8.2017. prebivalište sam prijavio u Općini Sali 27.9.2017. na obiteljsku kuću svog oca.

Izbiflao biografiju

U Salima imam obiteljsku kuću gdje provodim svako ljeto i većinu praznika. Prijavljen sam na obiteljsku kuću svog oca. Rođen sam u Parizu gdje sam se školovao i studirao, bio sam diplomat u MVEP-u od 1996. te sam većinu svog života proveo u inozemstvu na mandatima u Parizu, Bruxellesu i Maroku", naveo je Frka Petešić u odgovoru za RTL.hr.

"Nakon imenovanja na dužnost predstojnika Ureda predsjednika Vlade, koju sam preuzeo 1. rujna 2017., Odlukom Ministarstva državne imovine dobio sam stan na korištenje 13. listopada 2017. Od 27. 10. 2017. imam prijavljeno boravište na toj adresi, na temelju čega plaćam porez na dohodak i stopu prireza od 18 posto koja vrijedi u Zagrebu.

Nisam odlučivao o lokaciji ni o veličini stana koji je dodijeljen meni i mojoj obitelji (žena i dvoje djece) već je to odredilo i o tome me obavijestilo nadležno ministarstvo. Stoga Vas molim da to pitanje uputite Ministarstvu graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine", poručio je Plenkovićev predstojnik ureda.