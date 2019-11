FRKA PETEŠIĆ KOMENTIRAO NOVU PONUDU VLADE: ‘Na kraju godine povišica bi bila 575 kn, a kroz koeficijent samo 375 kn’

Na pitanje voditelja nije li onda u interesu Vlade dati im te koeficijente budući da bi uštedjeli 200 kuna, Frka Petešić kaže da nije jer bi time samo nastao veći kaos u koeficijentima

Sinoćnju ponudu predsjednika Vlade obrazovnim sindikatima, koja uključuje postupno povećanje plaće za 10,40 posto u idućoj godini, predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić ocijenio je “drugačijom i boljom” u odnosu na prijašnje. Unatoč tome, s obzirom na to da to nije ono što su učitelji tražili, sindikati među članstvom provode referendum o tome žele li prihvatiti Vladin prijedlog.

Pregovore sa sindikatima za RTL Danas komentirao je Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade.

“Svjesni smo da su se tijekom godina nagomilale nepravilnosti i nepravde i zbog toga je ponuđeno da se pitanje koeficijenata, iako je to u nadležnosti Vlade, riješe u dogovoru sa socijalnim partnerima. Budući da je tu šuma koeficijenata koji su neujednačeni, želimo to raditi temeljito i to će uzeti puno vremena. Da se ne čeka, ponuđena je premosnica.”

Kazao je kako se kroz dodatke postižu ista materijalna prava, a kroz povećanje osnovice na kraju dođu i veća materijalna prava.

“Prepoznajemo tu nepravdu koja je učinjena učiteljima i ovo je način da se ide dalje. Povišica bi na kraju 2020. za učitelja s 10 godina staža, s jednim djetetom, s prirezom od 12 posto, bila 575 kuna, a kroz koeficijent bi bila samo 375 kuna.”

Na pitanje voditelja nije li onda u interesu Vlade dati im te koeficijente budući da bi uštedjeli 200 kuna, Frka Petešić kaže da nije jer bi time samo nastao veći kaos u koeficijentima.

“Nitko se toga nije htio prihvatiti, mi to želimo riješiti na jedan sustavan i pravedan način, ne da gledamo interes samo jednog resora.”

Druge vlade ukinule su božićnice, regrese…

Frka Petešić kaže kako su u prethodnim vladama koeficijenti smanjivani, ukinute su božićnice i regresi, smanjeni dodaci i plaće.

Nakon više od 30 dana štrajka, maratonskih pregovora, čekamo izjašnjavanje prosvjetara, no danas stižu masovne poruke NE premijeru putem društvenih mreža. Sve profesore, vjerojatno, najviše zanima hoće li dani u štrajku biti plaćeni.

“Rečeno je da će do 15. studenoga biti plaćeno. Dalje ovisi o odgovoru sindikata, hoće li prihvatiti ponudu ili ne. U povlaštenoj smo situaciji, jedina smo zemlja gdje se štrajk plaća, to je znanstvena fantastika u većini europskih zemalja”, kaže Frka Petešić.