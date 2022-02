Predstojnik ureda premijera Zvonimir Frka Petešić gostovao je u Emisiji 1 na 1 Romana Bolkovića na HRT-u. Frka Petešić se nalazi usred afere sa stanom. Prvo je Nacional otkrio kako Frka Petešić živi u zgradi koja je među prvima obnovljena. Potom je otkriveno kako je Frka Petešić dobio državni stan koji plaća manje od 500 kuna mjesečno zahvaljući fiktivnoj prijavi u Salima na Dugom Otoku.

Petešić je kazao da je to što je stalno u medijima i što je njegova zgrada među prvima obnovljena "čudan splet sretnih i nesretnih okolnosti.". Dodao je da su Državne nekretnine obišle zgrade u svom vlasništvu i rekli da je njegov stan bio najoštećeniji. "Nakon potresa dva tjedna spavali smo u dnevnom boravku, na kauču koji nije rasklopiv. Ali dobro, ima i gorih stvari, kazao je Frka o obnovi.

'Mladenački san mi je bio vratiti se u Sali'

Rekao je kako nije imao opciju preseljenja jer je Hrvatska predsjedala EU, imali su i koronu, i da nije mogao opterećivati premijera svojim preseljenjem

Tvrdi kako su se sami stanari , na inicijativu bračnog para Ćurića sami pokrenuli obnovu, a da su se u to uključile i Državne nekretnine. Ponavlja kako nije intervenirao da išta ubrza i ponavlja kako je on samo najmoprimac.

Kazao je kako je u Zagrebu živio kao podstanar u Dubravi kod kolege, a kako je Net.hr prvi objavio, radilo se o diplomatu, danas veleposlanika u Alžiru Ilije Želalića, odnosno njegove obitelji. Gospodin Želalić je, nakon što je Frka Petešić postao predstojnik Ureda premija, napredovao na mjesto veleposlanika.

Na pitanje zašto se odjavio iz tog stana u Dubravi, s kojim ne bi imao pravo na službeni stan, Petešić je rekao kako ga je Želalić informirao kako se mora iseliti, te je Petešić krenuo tražiti stan. Nakon par dana je, tvrdi, saznao da ima pravo na državni stan. "U tom postupku se traži da imam prebivalište, koje je meni u Dubravi. ne mogu tražiti potvrdu u stanu koji ću tek dobiti, a iz stana u Dubravi se selim. Nemam nekretnine i u pravnom sam vakumu. Nakon toga sam zvao oca koji mi je rekao da se mogu prijaviti u Salima. To mi je bio mladenački san, napustiti Pariz i vratiti se u Sali"

'Napravio sam grešku jer nisam prijavio obitelj'

"Napravio sam grešku. Pribavio sam potvrdu samo za sebe, nisam za obitelj. Pakirali smo se i selili, moja žena je to mislila napraviti kasnije, ali nikad nije", rekao je Frka-Petešić. Rekao je da su mu MUP i pravnici rekli da nije napravio grešku kad se prijavio u općinu Sali.

Kazao je kako napredovanje Ilije Želalića nije ništa neuobičajeno i kako on na to nije nikako utjecao, niti o tome razgovara s premijerom Plenkovićem. Rekao je kako je gospodin Želalić bio generalni konzul u Los Angelesu pa nije nikakvo posebno napredovanje što je postao veleposlanik i kako je to normalno pred kraj diplomatske karijere.

Bolković: 'Jeste li vi žrtva rata napada na premijera?'

Romano Bolković svog je gosta pitao "Jeste li vi žrtva proxy rata na premijera Plenkovića, meni to izgleda kao obračun s Plenkovićem?", a Petešić je odgovorio: "Znam da nisam ništa skrivio. Da jesam odmah bih ponio ostavku. Ne mogu se oteti dojmu da ja nisam meta, da je ovo jedan politički obračun gdje se ide na najbliže suradnike premijera. Nemam problema da se sve ispita, dapače".

Bolković je kazao da je "ova situacija tako glupa", govoreći o tome da dužnosnici plaćaju stanove toliko jeftino, ali Frka Petešić "ne može doći i reći evo, platit ću ja još 1000 kuna".

Također, voditelj je Frki Petešiću postavio pitanje je li mu žao što se vratio u Hrvatsku jer bi u Parizu zarađivao više "da se držao za štangu smetlarskog vozila", a predstojnik mu je odgovorio kako mu nije žao i kako je tu došao služiti Hrvatskoj, a ne zarađivati.

Afera Frka

Nakon što je Net.hr otkrio da obitelj Frke Petešića uopće nije prijavljena u stanu od 96 četvornih metara u vlasništvu Državnih nekretnina koji je dobio na korištenje kao dužnosnik 2017. – a do impresivne kvadrature se popeo upravo zahvaljujući članovima obitelji, supruzi i kćerkama, Frka Petešić je objavio da se radi o „omašci“, i da obitelj živi s njime.

No tu nije stalo - otkriveno da se država morala pobrinuti da pod krovom budu i njegove knjige i njegov auto, a da stvar bude još gora - Državne nekretnine požurile su se obnoviti njegov stan nakon razornog potresa, dok ostatak Zagreba i Banije još čeka pomoć.