Bojanje kose s 19,91 euro na 20 eura, a žensko šišanje sa 6,64 na 7 eura. To su poskupljenja za koja su inspektori isporučili najveću moguću kaznu - 3300 eura.

"Ta famozna kazna je moja egzistencija godinu dana. Ostala sam 'paf', da sam za par centi u takvom prekršaju. Ja se samo pitam gdje su bila ta tijela kad su nama davali stopostotno poskupljenje", kazala je za RTL Danas Sabina Samardžija, vlasnica frizerskog salona.

'Nitko ne štiti poduzetnike, teroriziraju ih'

Mušterije ne krive poduzetnike, nego inspektore.

"Sramotno, sramotno! Šačicu poduzetnika još imamo koji se bore s birokracijom i sa svim ostalim. Nitko ih ne štiti u državi i još ih ovako teroriziraju", kazala je za RTL Zagrepčanka Vesna.

Minsitar financija Marko Primorac kaže da to nije teror niti 'nabijanje' statistike.

"To je kao da u smislu sankcioniranja nekih prijestupnika ili ljudi koji otuđuju tuđu imovinu kažete pa malo je uzeo, pa to nije problem, ovaj drugi je puno uzeo, pa je to sad odjednom problem", objasnio je Primorac.

'Ja i dalje čekam da me se oslobodi'

Štogod mislili o tome, takav pristup daje rezultate. Oko 70 posto kažnjenih vraća cijene. I Sabina ih je vratila, ali ne zato što priznaje krivnju nego zato što želi izbjeći dodatne sankcije. O opravdanosti njezinog poskupljenja odlučit će sud kojemu je podnijela prigovor.

"U roku od 15 dana, ako se ne ispoštuje naredba, slijedi daljnji postupak, bez obzira na to što je moj prigovor na sudu. Ja i dalje čekam da me se oslobodi", kazala je Sabina, vlasnica frizerskog salona.