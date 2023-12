Nakon što je premijer Andrej Plenković komentirao izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je on (Plenković) dolazio 2014. pozdraviti "šatoraše", Plenković je podsjetio kako je tamo bio 19. prosinca 2014. kada su se kao zastupnici došli susresti s braniteljima koji su prosvjedovali jer ih tadašnji ministar branitelja Predrag Matić nije primao. Sada je stigao i odgovor zastupnika SDP-a u Europskom parlamentu, Predraga Freda Matića.

"Premijer je spomenuo da nisam htio razgovarati s prosvjednicima pa im je on onda došao pružiti potporu. Znate za on onu poslovicu – tko krade taj i laže, dakle oni kradu pa i lažu. Žao mi je da koristi moje ime da bi se opravdao. Ja sam mislio da se on tamo došao da bi se naslikavao kao svi desničari poput kardinala Bozanića, bivše predsjednice Grabar Kitarović, Milana Bandića i sličnih", rekao je za N1.

'Meni njegova isprika ne treba, ali me pogodilo to kao čovjeka'

"Plenković je tada bio običan pikzibner i tada im je obećao ustavni zakon o pravima hrvatskih branitelja, pa evo neka im sada to da kada nije u ovih sedam godina vlasti. Meni njegova isprika ne treba, ali me pogodilo to kao čovjeka jer oni su tamo prosvjedovali 550 dana i 1.000 puta sam ih zvao na sastanak, ali upravo zahvaljujući njemu i takvima koji su manipulirali braniteljima nije išlo. Na kraju smo ipak imali sastanak za razliku od njega koji se još nije sastao sa svinjogojcima", dodao je.

"Govorilo se oba su pala i oba će pasti za Milanovića i Josipovića, a ja sam kolateralna žrtva. To su oni koji su uganuli nogu, sami sebi pucali u nogu ili prevrnuli se kada su išli kupiti pivo. Svaki dan sam ih pozivao na sastanak, ali HDZ, Bandić i Crkva su im to branili jer su htjeli eskalaciju. Sada im se to sve vraća, karma je čudo. Imali su situaciju i u Vukovaru s onim plakatom, imaju sada svinjogojce, nije da se naslađujem, ali nemam ništa protiv", naveo je.

'Premijer sve više postaje vidoviti Andrej'

O ekstremistima, kako je Plenković nazvao dio prosvjednika, kaže da za to postoje izviješća agencija. "To se ne smije iskorištavati, ako on ima određena saznanja on to mora prijaviti", rekao je Matić dodajući kako HDZ voli govoriti kako to nije taj HDZ. "Premijer sve više postaje vidoviti Andrej i on zna kako će završiti izbori, pa čemu onda i da se održavaju. Najradije bih uzeo kokice i gledao kako se HDZ i DP tuku. HDZ je 30 godina masakrirao Slavoniju, DP još nije bio u prilici to raditi. SDP tamo ima svoje biračko tijelo i nama je samo u interesu da izađu van i shvate zašto su njihova djeca vani. Mi nismo Supermen, ali za ove nesposobnjakoviće smo televizor u boji", ustvrdio je.

