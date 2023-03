Vjerojatno njemu neće ništa značiti, ali moja malenkost, uz biskupa Uzinića jako sam držao i do nadbiskupa Hranića. Često sam govorio i opet ću ponoviti – poštujem Crkvu, ali svećenike vrlo malo, kazao je to Predrag Fred Matić, zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu, komentirajući slučaj navodnog zataškavanja zlostavljanja u župi Sotin.

Podsjetimo, tjednik Novosti objavio je članak u kojem je optužio đakovačkog nadbiskupa Đuru Hranića za propuste i pokušaj zataškavanja zlostavljanja u župi Sotin.

Hranić je više vjerovao župniku

Hranić je održao konferenciju za tisak na kojoj je odbacio optužbe i kazao da je prijavio župnika Zlatka Rajčevca policiji, a nije ga maknuo iz Sotina jer je čekao optužnicu državnih tijela. Također, kazao je da Vatikan u svojoj istrazi o njegovim postupcima nije našao nikakve propuste.

Novosti su zaključile da je Hranić odgovorom neizravno sugerirao da je pokušao zataškati slučaj te da je više vjerovao župniku nego prijaviteljima. Ostavio je župnika u službi u Sotinu i nakon što je navršio 75 godina zato da mu se ne "sruši svijet".

Matić još dodaje da je Hranić svojim ponašanjem “anulirao svo zlo koje se dogodilo, a to je pedofilija”.

'Pedofilija i pornofilmovi nemaju veze'

“Kasnije smo vidjeli i istup notornog biskupa Košića koji je usporedio pedofiliju s pornofilmovima, znači nebo i zemlju. No oni koji imaju malo veći IQ znaju da to nema veze jedno s drugim, da je pedofilija kazneno djelo i da je se najviše može zateći u crkvenim krugovima”, rekao je Matić za N1.

“Takve stvari trebale bi rješavati institucije, Crkva ne bi kod ovakvih zločina trebala biti izvan svjetovnih zakona. Njihovo je da se brane, ali nemojte, brate, braniti neobranjivo. Osudite ono što je za osuditi, kaznite one koji su počinitelji. Siguran sam da najveći dio klera pošteno radi svoj posao zbog kojeg ih je Isus instalirao, ali oni koji su se ogriješili moraju za to odgovarati, a Crkva to mora žestoko osuditi, a ne ovako uvijeno”, kaže Matić.

Matić ne vjeruje da će se dikasterij u Vatikanu odlučiti za sankcioniranje Hranića.

“Crkva je puno starija od Komunističke partije, ali su očito uzeli od komunista glasovitu ‘pojavu osuditi, druga sačuvati’. Tako se Crkva ponaša u ovom slučaju, ali i u drugima, ne događa se ovo samo u Hrvatskoj, nego svugdje u svijetu”, zaključio je Matić.