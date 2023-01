Zastupnik u Europskom parlamentu, SDP-ovac Predrag Matić Fred na televiziji N1 komentirao je raspravu oko Zakona o pomorskom dobru, kojem se oporba oštro protivi.

"Prije svega treba podsjetiti da HDZ u svojoj povijesti nikad nije donio nijednu odluku koja bi išla na dobrobit građana i države, nego na dobrobit svojih članova i simpatizera. Oporba ima pravo, muljaža je spremna 100 posto", rekao je.

"Oni kad brane tu svoju tezu kažu – svi mogu pristupiti plažama pod jednakim uvjetima. Pa tako, na primjer, na plažu hotela u kojem noćenje košta 10.000 eura možete doći i vi, ali dajte 10.000 eura i možete se kupati", dodao je Matić.

'Sada Medved ima slatke brige kako udovoljiti pripadnicima HVO-a'

Potom je nastavio "ribati" HDZ.

"U toku rata i zarobljeništva nisam spoznao pojam mržnje, ali HDZ i njihova politika dovode me do tog osjećaja", rekao je europarlamentarac Fred.

Komentirajući tužbu protiv Republike Hrvatske, koju je podnijelo oko 1.300 bivših pripadnika HVO-a tražeći ukidanje odluka iz 2013. godine, zbog kojih je bio i podignut šator u Savskoj ulici u Zagrebu, Matić je rekao da su 90 posto onih koji su tada "čučali tamo" bili članovi HVO-a.

"Sada Tomo Medved ima slatke brige kako im udovoljiti. Kad sam vidio ovo što se sada događa, konačno sam shvatio da se ja apsolutno pogrešno bavim politikom. Bio sam naivan. Baviti se politikom znači pomoći drugima, a kad ove tužbe dođu na red i kad dođe isplata, koja je po mojoj skromnoj procjeni oko 10 milijardi kuna, a HDZ će objasniti da nije toliko nego samo milijardu i 250 milijuna eura, neće se smanjiti plaća ni Jandrokoviću ni Bačiću niti ijednom drugom HDZ-ovcu. Uzet će od socijale, vojske i policije, jer koga briga za njih", oštro je ustvrdio Matić.

'Cijena je paprena, ali kad se kupuju glasovi - nema veze'

Za ministra Medveda kazao je da nije kriv za to.

"On zna da je sve u Hrvatskoj vlasništvo HDZ-a i mislio je da može raditi što hoće. Upao je u malu nelogičnost ne znajući za trodiobu vlasti, a ovo sve što se događa događa se po cijenu kupovine mira i šatoraša. Svaka čast svim pripadnicima HVO-a, ali ovo što sada radi HDZ naravno da će se prelomiti preko leđa običnih građana, a ja sam uvijek bio za pošteno i HVO je kod mene imao svoje mjesto i davali smo im pomoć. Ali staviti ih među hrvatske branitelje iz Hrvatske i na hrvatski mirovinski sustav nije pošteno. Ali kad se kupuju glasovi, a znate da glasovi iz BiH idu u jednu kutiju, što ima veze? Jest da je cijena paprena, ali što ima veze", kazao je.

'Gdje HDZ pronađe te tupane koji ih uvijek podržavaju'

Osvrnuo se i na naviku premijera Andreja Plenkovića da oporbi na svakom koraku spočitava što nisu glasali za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj govoreći im da se to "vidi u Bruxellesu".

"To je apsolutno neistina. Nitko u Europskom parlamentu o tome ne razgovara. To je mantra koju će premijer Plenković spominjati, oni će sad to koristiti za sve. Narod kaže da se tu miješaju kruške i jabuke. Oporba kritizira lopovski zakon o pomorskom dobru, ali zato što je glasala protiv obuke ukrajinskih vojnika. Jeftino, jeftino, jeftino, ali ja očekujem da na sljedećem Crobarometru popularnost HDZ-a naraste za bar još dva ili tri posto", ironično je ustvrdio Matić.

Govoreći o obnovi Banije, Matić je rekao da želi da se ona makne s mrtve točke.

"Gledao sam jučer te dogovorene izljeve ljubavi. Žena koja živi više od dvije godine u kontejneru, dočekuje Branka Bačića kao spasitelja. Oni iz HDZ-a mene u negativnom smislu zadivljuju. Gdje pronađu takve tupane koji ih uvijek podržavaju? Nakon dvije godine u kontejneru, ja dočekujem ministra kao junaka…", rekao je Matić za N1.