FRED MATIĆ: ‘Sad tek vidimo da su ankete – tko plati, taj dobro i prođe na tim anketama’

Čini se da baš nitko nije mogao predvidjeti ovakav uspjeh HDZ-a, odnosno ovakav potop SDP-ove koalicije

Predrag Fred Matić, SDP-ov europarlamentarac i bivši ministar u Milanovićevoj vladi, osvrnuo se na katastrofalan rezultat Restart koalicije na današnjim izborima.

“Živimo u demokraciji, za to smo se borili. Narod je tako odlučio i to trebamo poštovati. No, naravno da smo razočaran”, kaže Matić koji je ponešto imao reći i za predizborne ankete koje su im zapravo i davale dosta dobre izglede. “Sada tek vidimo da su ankete – tko plati, taj dobro i prođe na tim anketama”, rekao je Fred Matić za N1.

“Sada tek vidimo da su ankete – tko plati, taj dobro i prođe na tim anketama”, rekao je.

Na pitanje znači li to da je Restart koalicije dobro platila ankete, odgovara: “Pa izgleda, da. Ne mogu to potvrditi ni demantirati, ali očito da je tako. Tko naruči anketu, njemu to bude dobro. Anketa je ova od 7 ujutro do 7 navečer. Narod se ovog puta odlučio za kontinuitet, covid je napravio svoje”.

PRISTIŽU REZULTATI: HDZ čak 68 mandata, Restart 42, Škoro 15; Izgledno je da Plenković ostaje premijer, Bernardić odlazi?

‘Kud koji mili moji’

Ovoliku razliku u mandatima nipošto nisu očekivali. “Nadam se da desna opcija neće skupiti dovoljno mandata da promijeni Ustav jer bi to bilo jako loše. Ukoliko skupe dvotrećinsku većinu i sastave Vladu, bit će – spašavaj se tko može”, dodaje.

Još uvijek nije htio govoriti o odgovornosti Davora Bernardića za ovakav rezultat te je kao politički veteran rekao da ništa ne treba donositi vruće glave ni preko noći. “Nas je 17 u predsjedništvu, 100 i nešto u Glavnom odboru. To ćemo sve analizirati. Neka se nitko ne veseli tim rezultatima, jer ako desnica stavi dvotrećinsku većinu – bit će kud koji, mili moji”, zaključuje Fred Matić.