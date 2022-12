Zastupnik u Europskom parlamentu u Bruxellesu, Predrag Fred Matić, u Newsroomu N1 televizije komentirao je ulazak Hrvatske u Schengen.

“Danas je jako veliki dan za Hrvatsku, svi smo jako sretni i ponosni, konačno je Hrvatska postala Europa u potpunom smislu. Sretan sam i ponosan što Hrvatska konačno odlazi s Balkana. Moji suborci i ja smo se borili da budemo dio Europe i konačno nakon 30 i koju godinu smo tu”, rekao je Matić za N1.

Istaknuo je da je bilo malo drame, ali smatra da takve velike stvari ne mogu proći bez toga.

“Još da sutra pobijedimo Brazil pa da zaokružimo cijeli tjedan s pravim božićnim poklonom za sve građane”, rekao je Matić te je optimistično dodao: “Ovdje se radi o pojedinačnim interesima svake države, žao mi je Bugarske i Rumunjske, no ne vjerujem da je bilo namjerno zlonamjernih razloga da se nekoga osujeti. No, znamo da te dvije države nisu napravile sve one stvari potrebne za ulazak u schengenski prostor”.

'Moramo se sjetiti da smo turistička zemlja'

“Gužve s turistima su stvar prošlosti. Našim se građanima više neće ohladiti sarme kad krenu na skijališta”, rekao je.

Isto tako, navodi kako vladajući koriste priliku da kažu da je to sve samo njihova zasluga.

“To nije fer, onda možemo reći da je i Zoran Milanović uveo Hrvatsku u EU. To je dio cijelog paketa otkad smo postali kandidati za EU. Ulazak u Schengen je uspjeh Hrvatske, bilo bi mi žao da to netko pripisuje samo sebi. Ne treba se kititi tuđim perjem.

Svaki dan duže je previše za čekanje, bitno je dočekati taj dan. Druge države će morati još pričekati, otkad smo mi aplicirali, dogodile su se dvije velike migrantske krize i epidemija", dodao je.

Matić kaže da se sad stvarno može reći da smo dio Europe

“Prvih par mjeseci nakon uvođenja eura bit će vrijeme prilagodbe. Schengen je jedna nevjerojatna stvar, prava vrijednost Schenghena će se vidjeti tek na ljeto. Nadam se da se Slovenci neće pozivati na privremene granice. Nema onih klasičnih kontrola, to je najbitnije. Što nas briga, mi smo u Schenghenu.

Sad kad smo dio jedinstvenog prostora granice postaju bespredmetne. Možeš proći granice, neće te nitko pitati što tu radiš. To je prednost Schengena”, rekao je te dodao: “Nama je svima u interesu da BiH pođe našim putem, ali nažalost ona je disfunkcionalna zemlja. Ona je u goroj političkoj situaciji nego kad je bila u Jugoslaviji, a kamoli da idu prema Schengenu, no nama je u interesu da se taj prostor proširi.”