FRED MATIĆ O VLADAJUĆIMA: ‘HDZ nije Beroš, HDZ su kuščevići, škaričići, marići i ne mogu se svi sakriti pod skute ministra koji dobro radi’

Uvjeren je i kako Hrvati neće zaboraviti da je -ova vlada promijenila više ministara nego što izmjeni igrača u rukometu’

Europski zastupnik Predrag Matić osvrnuo se na izostanak reakcije EU na krizu i pandemiju, ali i na hrvatske poteze.

“Donijeli smo neke bitne odluke nakon što je EU sporo, traljavo reagirala na koronavirus. Napravili smo dobre stvari. EU nije bila pripremljena na katastrofu takvih razmjera, no opravdanje Europske komisije i Parlamenta je da se ne može baš sve predvidjeti“, komentirao europarlamentarac Fred Matić za N1, slikovito dodajući koliko je takvo opravdanje bezvrijedno.

‘Sutra mogu doći izvanzemaljci’

“Sutra se mogu pojaviti vanzemaljci, a nitko nema protokol za to tko će s njima razgovarati, obaviti pregovore…“, reko je i nastavio u ozbiljnijem i optimističnijem tonu.

“Dobro da smo uopće reagirali, i EU sada može puno naučiti i učiniti da sve bude bolje”. Nada se i kako će Vijeće sutra potvrditi odluku o sredstvima namijenjenima za pomoć. “Svi procesi koji su započeti od 1. veljače bit će obuhvaćeni paketom, jer je on validan retroaktivno, i neće biti ni participacije od strane države. Čini se sve da se posljedice što prije prebrode”, rekao je.

‘To je samo dokaz da se 30 godina nije radilo’

Zadovoljan je kontrolom epidemije u Hrvatskoj, no ističe kako to ne bi trebalo biti ništa neobično.

“Hrvatskoj kada netko radi svoj posao nakon 30 godina, mi ih doživljavamo kao narodne heroje. Vjerujem da će nakon pandemije članovi Stožera dobiti status branitelja, ili što će im se sve dati, a oni samo rade svoj posao i to je jedan od izuzetaka kkoji potvrđuje pravillo – da se u Hrvatskoj trideset godina nije radilo. Ovdje kada netko radi svoj posao, kujemo ih u zvijezde”, rekao je Matić koji ne misli da na popularnosti Beroša HDZ može osvojiti izbore.

“Beroš je izuzetak koji potvrđuje pravilo.. HDZ nije Beroš, HDZ su kuščevići, škaričići, marići i ne mogu se svi sakriti pod skute jednog ministra koji dobro radi svoj posao“, poručuje i podsjeća da je on bio zamjenik prošlog ministra koji je otišao zbog afera.

“Ministre Beroše i Božinoviću, hvala vam za ono što radite, ali Vi samo radite svoj posao, dobro ga radite – za to ste i plaćeni.“, ponavlja i znakovito dodaje: „Kada završi ova akcija, neka nitko ne sumnja da bi i neki drugi ljudi također jako dobro radili ovaj posao.“

Izbori će biti, smatra, onda kada će vladajućima to najviše i odgovarati, ali ne vjeruje da će ih to spasiti.

‘Namjestit će si izbore kad će im odgovarati’

“Vladajući su u prednosti, oni će izbore organizirati kada procijene da je to njima najpovoljnije, ali hrvatski bi se građani trebali prisjetiti ove protekle četiri godine, gdje je izmijenjeno više ministara u vladi nego što se to radi u košarci ili rukometu s letećim izmjenama. Ovo je jedna katastrofalno loša vlada, ali oni će izbore namjestiti onako kako njima odgovara. To je zakonski, i to je u redu.

Na njihovu nesreću, a našu sreću, u Hrvatskoj nije proglašeno izvanredno stanje i još nije takvo stanje da bi se izbori trebali odgoditi. Međutim, treba se posvetiti obnovi gospodarstva i narod će to vrednovati na kraju.

Vjerujem da će izbori biti u redovitom roku, no HDZ nema šanse na sljedećim izborima”, zaključio je Predrag Fred Matić.