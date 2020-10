FRED MATIĆ O SITUACIJI U STRANCI: ‘Samo je SDP brana od HDZ-a, a sve drugo su ‘wannabe’ stranke’

‘Ako nema snažne oporbe koja HDZ-u puše za vratom, otići ćemo k vragu’, smatra Fred Matić

Zastupnik u Europskom parlamentu, SDP-ovac Predrag Matić, nekadašnji vukovarski branitelj i logoraš, osvrnuo se na uhićenja osumnjičenih za ratni zločin na Ovčari u studenom 1991. godine.

“Dobro je što ratni zločin ne zastarijeva. Ovčara nije do kraja rasvijetljena. Stvar je to koja se, nažalost, 29 godina provodi. I 29 godina je prošlo, iako je to sada malo politički odrađeno, ali možemo i o tome”, kazao je gostujući na televiziji N1.

“Rat je rat i ima prljave stvari, ali postoji i neko viteštvo u tome. Za Ovčaru treba netko odgovarati. Sve tu to bili obični ljudi. U nekima se probudilo nešto najpozitivnije, a u nekima su se probudili ti zvjerski nagoni. Tu se radi o kompleksašima koji su dočekali svoju priliku. Ovčara nikada neće biti zaboravljena, ali može biti stavljena u jednu ladicu povijesti koja nadam se više nikada neće biti ponovljena”, dodao je.

Govoreći o situaciji u SDP-u nakon izbora novog vodstva, Matić je kazao kako je ta stranka “zadnja obrana od HDZ-a”.

“Ako nema snažne oporbe koja HDZ-u puše za vratom, otići ćemo k vragu. Ja sam na strani stranke, SDP-a, jer samo snažan SDP može biti predvodnik u borbi protiv korupcije. Samo jaki SDP je brana, sve druge opozicijske stranke su ‘wannabe’ stranke. Sve ono što je proživljavao Davor Bernardić za vrijeme svoga mandata sada doživljava i Peđa Grbin. Ali moram reći da ono što je doživljavao Bernardić na početku mandata nije išlo od strane Grbina”, rekao je Matić na N1.

