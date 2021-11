Uoči 30. obljetnice žrtve Vukovara, u 'Točki na tjedan' televizije N1 govorio je Predrag Fred Matić, vukovarski branitelj i logoraš, bivši ministar, a danas SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu i vukovarski branitelj.

“Trideset godina je prošlo i doslovno kao da je jučer bilo. Misli se vrate. Treperim i prisjećam se tih dana”, rekao je dodavši kako nijedan događaj iz tog vremena kojeg se sjeća nije bio sretan. “U pravom životu nema konjice koja vas spašava u zadnjem trenutku”, kaže.

'Nakon dvostruke kolone više ništa neće biti isto'

U četvrtak će ići u Vukovar u društvu predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Prethodnih godina neki su mi sve to uspjeli ogaditi – šatoraši, dvostruke kolone, hosovci koji viču da su Franjine ustaše… Oni meni, koji sam se tamo borio, kažu da nisam dobrodošao. Dođu neki bezveznjaci koji ne poštuju žrtvu Vukovara.”

Kaže da nakon dvostruke kolone sjećanja prije nekoliko godina više nikada neće biti isto.

“Treba učiniti sve da bude dostojanstveno kako ta mjesta to zaslužuju. Onima koji misle da se treba ponašati drugačije tu nije mjesto. Nemojte kvariti doživljaj onih koji su iskreno došli odati pijetet Vukovaru i Škabrnji”, rekao je Matić.

'Ta ekipa kod kuće još ima oružja'

Matić se prisjetio i prosvjeda u šatoru pred Ministarstvom branitelja u Zagrebu dok je bio na čelu tog minsitarstva.

“U logoru ti je sve jasno – što možeš, što ne možeš, tko te drži. Kad su u šatoru ljudi koji su do jučer tražili usluge od mene, za sendvič došli prosvjedovati protiv legalno izabrane vlasti. Primjerice, kad HDZ smanjuje mirovinu, mora se, kad SDP to isto napravi, tada je to izjednačavanje žrtve i agresora, to je ponižavanje Domovinskog rata. Gadi mi se ta ekipa, to je 30-40 ljudi koji godinama jubilarno maltretiraju iz vlastitog interesa, a stranke ih iskorištavaju, zna se i koja stranka. To je ekipa koja kod kuće još ima naoružanja, među njima ima agresivnih tipova. Sjetimo se samo najbenignijih plinskih boca. Pošteni građani to ne žele vidjeti. Narod voli hrvatske branitelje, a kada govorimo o tim šatorašima, govorimo o tisuću ljudi”, kazao je i dodao da su to “ljudi bez morala, bez skrupula, bez savjesti koje treba rastjerati šmrkovima”.

'Što je više afera, HDZ-u postotak raste'

Prokomenitrao je i korupcijske afere HDZ-ovaca rekavši da “što ih je više, HDZ-u postotak u narodu raste'.

''Ljudi su u lockdownu i misle ‘samo da nema rata’. Mi koji smo htjeli napraviti reda bili smo potencijano oni koji mogu izazvati nerede, a narodu do toga nije. Politika je sistema ‘ne talasaj'”, kazao je.

Matić smatra da će domoljubni zanos splasnuti.

'Kad nekog jako volite i jako se razočarate, tada to ode u drugu krajnost. Vidjeli ste i sami, članak koji je napisao Boris Dežulović izazvao je veliku pomutnju kod dušebrižnika. Štrecnuo sam se kad sam vidio naslov, ali kada sam pročitao, vidio sam da je sve točno. Mene ne dotiče ni u jednom segmentu koje je on naveo. Da, na Vukovaru se jako promovira i politički profitira prije svega, ali i materijalno'', kazao je.

'Opet se bogate oni s iskaznicom HDZ-a'

''Kad čujemo koliko su sve vlade uložile, a građani napuštaju Vukovar i nitko da se zapita što se pogrešno radi. Možda pogrešno radimo što kažemo da za Slavoniju dajem toliko i toliko novca, a grade se apartmani na moru. Vidimo to i s uhićenjem bivše ministrice. Osim što se kao i devedesetih 200 obitelji bogati, ne znam o kojem se broju sada radi, ali svakako oni koji imaju člansku iskaznicu u HDZ-u”, kaže Matić.

Osvrnuo se i na aktualnu gradsku vlast u Vukovaru.

“Dok je ova ekipa, Vukovar nema šansu. Kada je gradom upravljao Željko Sabo bilo je društvenog napretka. Vukovar se može usporediti s BiH. Par tisuća ljudi dobro živi, tako je i u Vukovaru. Stalni sukob HDZ-SDSS samo je igrokaz za narod. Njima je jako dobro, a djeca i mladi odlaze iz Hravatske i poboljšavaju mirovinski sustav Irske”, kazao je Matić na televiziji N1.