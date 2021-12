Kada je koncem studenoga 2017. godine Hrvatski sabor izglasao novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, rečeno je kako će njime napokon biti osigurana odgovarajuća skrb i prava, uz uvažavanje zdravstvenog i socioekonomskog stanja hrvatskih branitelja. Otad je, u protekle četiri godine, odnosno 30 godina od početka i 26 godina od svršetka Domovinskog rata, Hrvatska dobila više od sedam tisuća "novih" branitelja. U prosjeku gotovo pet dnevno, kako je napisao Index, kojemu je podatak dostavilo Ministarstvo hrvatskih branitelja. Riječ je, dakle, o 7075 osoba koje su braniteljski status stekli unatrag četiri godine, a bili su pripadnici Zbora narodne garde, Hrvatske vojske, MORH-a, MUP-a i HOS-a.

Trenutno u evidenciji 426.956 hrvatskih branitelja

"Najčešće zapreka da im ranije nije bio priznat status jest činjenica da je člankom 14. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prestalo priznavanje statusa hrvatskog branitelja, a člankom 15. su obustavljeni i svi postupci koji nisu pravomoćno okončani. Napominjemo da je Ustavni sud RH ukinuo ovu odredbu 2010. godine", poručili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.

Podsjetimo, ljetos je Sabor prihvatio izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, kojima je dodatno olakšano stjecanje statusa hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida. Trenutno je u Evidenciji hrvatskih branitelja 426.956 osoba.

Dok je zimus trajala javna rasprava o izmjenama i dopunama spomenutog Zakona, bivši ministar hrvatskih branitelja, koji je dužnost obnašao u Vladi Zorana Milanovića, danas zastupnik u Europskom parlamentu Predrag Fred Matić ironično je za Net.hr ustvrdio da bi broj branitelja uskoro mogao doseći milijun.

"Budite uvjereni, ako njihova (HDZ-ova) vlada potraje i ako se ovakvi zakoni budu provodili, tada možemo očekivati da će, kao što na aerodromu milijunti putnik dobije buket cvijeća i bombonijeru, da ministar Tomo Medved i premijer Andrej Plenković uskoro uruče cvijeće i bajaderu milijuntom branitelju. To će biti vrlo, vrlo brzo", kazao je tada Matić.

'Više me nije ni sram, nego me hvata rezignacija'

Sada smo ga upitali kako komentira ovih 7075 novih branitelja od 2017. naovamo, odnosno više od 3300 samo od ožujka prošle godine.

"Više ne znam što bih rekao. Najprije me bilo sram što sam na listi s tim braniteljima čiji broj buja već 30 godina. Sada me više nije ni sram. nego me hvata rezignacija. Ne znam što bih rekao na to što HDZ radi ljudima, posebno braniteljima koji apsolutno ne reagiraju", kazao nam je.

Dodaje da bi se kladio "i u ruke i noge i u glavu" da su svih tih nekoliko tisuća branitelja "odreda HDZ-ovci, članovi ili simpatizeri stranke". Shvatljivo bi mu, kaže, bilo da se danas, 30 godina kasnije javi poneki branitelj koji nije uspio ostvariti status, ali ne tisuće njih.

"Dok sam bio minsitar za cijelog mandata sam imao, brojkom i slovima, dva slučaja ljudi koji iz nekih razloga nisu bili na popisu branitelja", kazao je Matić.

Posebno mu je nevjerojatno da među onima koji su unatrag četiri godine ostvarili status hrvatskih branitelja ima i dragovoljaca.

'Volio bih vidjeti dragovoljce za koje nismo znali'

Naime, Indexu je iz Ministarstva unutarnjih poslova potvrđeno da je u njihovoj proceduri od ožujka 2020. godine do 30. studenog 2021. godine, status hrvatskog branitelja, temeljem pripadnosti postrojbama MUP-a, ostvarilo 388 osoba, a od toga njih 59 status dragovoljca iz Domovinskog rata.

"Zamislite da nakon 30 godina saznam da sam dragovoljac. Pa ubio bih sebe ili onoga koji mi je 30 godina to uskraćivao! To je toliko apsurdno. Ako su dragovoljci, znači da su branitelji iz 1991. godine. Ne mogu vjerovati da postoji čovjek koji 30 godina nije saznao da je branitelj. Ili jesi ili nisi! U medicini je bilo slučajeva da su ljudi bili u komi 30 godina pa dopustimo mogućnost da ima i netko tko se probudio iz kome pa upitao zašto nije na popisu. No, njega bi već netko stavio na popis i dok je bio u komi", govori Matić u nevjerici.

U svemu tome, kaže, vidi političku igru HDZ-a.

"Što reći, nego ironično, da je HDZ pobrkao popis branitelja s popisom birača. Iz dana u dan HDZ dokazuje da, kako je rekao Plenković, mogu kako hoće. Ako SDP ikada dođe na vlast, u programu će biti javno otvaranje registra branitelja , a usudio bih se čak najaviti i postrojavanja brigada pa da oči u oči vidimo te dragovoljce za koje nismo znali", kaže Matić.

'I sklanjanjem mrtvih s popisa brzo će dostići 500.000'

Vukovar je, kaže Matić, branilo 1803 ljudi , a ondje se isplaćuje šest tisuća mirovina.

"Volio bih se, eto, susresti s tih 4200 ljudi. Da ne govorim o Dubrovniku gdje su na Srđu grad branili hrabri dečki koje se moglo nabrojati na prste, a sada ondje ima više branitelja nego stanovnika. Ali, ako su po tome Vukovar i Dubrovnik fenomeni, Osijek je fenomen nad fenomenima. Kad je pao Vukovar, kažu da je na prilazima Osijeku bilo pet ljudi, a sada imaju nekoliko desetak tisuća branitelja. Inzistirajte na tome da u Ministarstvu kažu koliko je od tih 430 tisuća i nešto branitelja mrtvih. Zar i danas mrtvi nisu bili branitelji? Ali oni će i sklanjanjem mrtvih brzo dostići 500 tisuća", dodao je Matić.

Inače, Ministarstvu hrvatskih branitelja postavili smo pitanja koliko od onih koji su braniteljski status stekli nakon 2017. godine prima braniteljske mirovine, te koliko su otad narasli proračunski izdaci za te mirovine, ali do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor.