FRED MATIĆ: ‘Nakon 5.1. Kolinda i Jakov mogu ruku pod ruku u USKOK prijaviti tko mu je nudio status branitelja. Imat će vremena…’

U nedjelju ujutro na televiziji N1 trebalo je biti održano sučeljavanje predsjedničkih kandidata uoči drugog kruga izbora. No, došla je samo kandidaktinja HDZ-a i aktualna predsjednica Republike, Kolinda Grabar Kitarović, dok se kandidat SDP-a Zoran Milanović nije pojavio u studiju N1. Tako je Grabar Kitarović imala je priliku sama odgovarati na pitanja voditeljice.

Jedno od pitanja odnosilo se i na broj hrvatskih branitelja koji raste i 25 godina nakon završetka Domovinskog rata. Predsjednička kandidatkinja kazala je da na branitelje ne gleda kao brojeve, nego kao ljude o kojima teba brinuti. Da bi pojačala dojam izrečenog, kazala je kako je njezin suprug Jakov Kitarović odbio status branitelja.

Nespretna izjava ili nešto što zaslužuje pažnju istražnih tijela?

“Mom suprugu je ponuđen status branitelja. On je bio u ministarstvu u Zagrebu u vrijeme rata i ponuđen mu je status jer je bio vojno-tehničko osoblje. On je odbio. Postoje ljudi koji nisu. Moguće da ima i korupcije negdje”, kazala je Grabar Kitarović.

Istog trena uvalila se u problem jer se neizbježno nametnulo pitanje tko je, kada i zašto nudio Jakovu Kitarović status branitelja, odnosno je li bila riječ o nezgrapno izrečenoj tvrdnji ili nečemu što zalsužuje pažnju istražnih tijela.

U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji stoji da se “status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i status dragovoljca iz Domovinskog rata dokazuju potvrdom Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova”. Drugim riječima, status branitelja priznaje se na temelju priložene dokumentacije o ratnom putu i drugim okolnostima. ije. Taj se status – barem prema slovu zakona – ne nudi (i prihvaća) nego se priznaje na temelju podnesenog zahtjeva.

‘Tuđman skoro pao u nesvijest kad su mu rekli koliko ima branitelja’

Bivšeg ministra branitelja, sadašnjeg SDP-ovog zastupnika u Europskom parlamentu Predraga Freda Matića upitali smo je li moguće nekome ponuditi status branitelja. On nam je ironično odgovorio: “Pa postoji ta njihova receptura po kojoj oni rade. Branitelji koji su sretni ginuli za Hrvatsku očito su mogli proći bez te pogibelji pa vidjeti gdje se dobivaju ti statusi, gdje se to dijeli. Zato i imamo 508 tisuća branitelja. Franjo Tuđman je 1996. godine skoro pao u nesvijest kada su mu rekli da ima 360 tisuća branitelja, pitajući se odakle toliko. Međutim, to se nastavilo i braniteljski statusi davali su se šakom i kapom.”

Statusi branitelja, dodao je Matić, najviše su se dijelili 1998. godine kada se s tim statusom moglo bez plaćanja carine i poreza kupiti i uvesti automobil.

“Onaj tko im je tada dijelio statuse mislio je “neka im, neka uvezu automobile da ne plate porez”. No, ljudi su onda shvatili da s tim potvrdama mogu dobiti i puno više pa su onda takvi koji su uvezli automobile otišli u mirovinu ili ostvarili druge beneficije”, ističe.

‘Ili je odbio status jer ga nije zaslužio ili je mrzitelj svega hrvatskog’

Bivši ministar branitelja Matić smatra da je Jakov Kitarović, ako mu je odista bio ponuđen status hrvatskog branitelja, trebao s tim saznanjem otići u USKOK i prijaviti, jer je to građanska dužnost.

“S obzirom na današnju brojku od 508.000 branitelja, ispada da je svatko tko je sjedio u podrumu i intenzivno mrzio četnike dobio status branitelja. Da je gospodin Kitarović bio branitelj, vjerojatno bi uzeo taj status jer je to časno. Ako ga nije zaslužio, a nuđen mu je, tada to treba prijaviti USKOK-u. A ako ga je zaslužio i nuđen mu je, a on ga je odbio, onda ispada da je mrzitelj svega hrvatskog i da, prema onoj dijagnozi Tomislava Karamarka, nikada nije ni želio Hrvatsku”, nastavio je Matić ironično.

Zatim je ozbiljno dometnuo da braniteljski status nekome pripada ili ne pripada, ali se ne nudi.

“Ako je u tom institutu, gdje je gospodin Kitarović bio za vrijeme rata, bilo njih deset i ako je njih devet dobilo statuse branitelja, onda je trebao dobiti i on. Ali, ako je od njih deset samo njemu nuđeno, a drugima nije, onda je to kazneno djelo”, pojasnio je Matić.

‘Kolinda se zaletjela, mislila je da je njezin suprug ispao heroj’

“Naravno, gospođa Grabar Kitarović se zaletjela s tom izjavom misleći da je to nešto vrlo pozitivno i da je njezin suprug ispao heroj. No, interesantno je da se nakon te njezine izjave nisu javile razne udruge i čuvari digniteta Domovinskog rata te reagirali na to da se nekome nudi status branitelja, dok su drugi ginuli da ga dobiju. To u najmanju ruku nije fer. Da je Milanović na taj način rekao da je odbio status branitelja, već bi plinske boce bile na cestama”, ustvrdio je Matić.

Po njegovom mišljenju, Grabar Kitarović izrekla je nešto što nije smjela reći.

“Preporučio bih njoj i njezinom mužu da odu ruku pod ruku pravac u USKOK i prijave to. Ili neka sačekaju do 5. siječnja jer će nakon toga imati više vremena”, kazao je Matić aludirajući na to kakav bi mogao biti ishod predsjedničkih izbora.

Javili se iz Ministarstva, objašnjavaju Kitarovićev status

Povodom nedoumice koju je svojom izjavom o braniteljskom statusu svoga supruga ostavila Grabar Kitarović, danas se oglasilo i Ministarstvo branitelja. Kažu da je Kitaorvoić bio djelatnik MORH-a od 1994. do 1996. godine.

“Uvidom u službene evidencije utvrđeno je kako je Jakov Kitarović bio djelatnik Ministarstva obrane RH u razdoblju od 1994. do 1996. godine, prvo kao državni službenik, a potom i kao djelatna vojna osoba. Kao djelatnik MORH-a ostvario je status hrvatskog branitelja i to kao pripadnik neborbenog sektora sukladno tada važećim propisima, budući da su sve djelatne vojne osobe ostvarivale status hrvatskog branitelja. Naglašavamo i kako je uvidom u službene evidencije Ministarstva hrvatskih branitelja utvrđeno da gospodin Kitarović nije koristio niti jedno pravo koje proizlazi iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Uz djelatne vojne osobe status hrvatskog branitelja Odlukom ministra obrane iz 1999. godine priznat je i službenicima i namještenicima zaposlenim u MORH-u i OSRH za vrijeme trajanja Domovinskog rata”, priopćili su iz Ministarstva branitelja.