Mnogi građani diljem Hrvatske već su jučer, a neki će i danas raskititi svoju jelku. I dok mnogi govore da je ispravno ukloniti sve božićne ukrase na blagdan Sveta tri kralja, to ipak nije točno, piše Jakov Sedlar za Danas.hr.

Fra David Sedlar, župnik i gvardijan župe sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru potvrdio je da božićno vrijeme ne traje do današnjeg blagdana, nego do nedjelje iza Sveta tri kralja. "To je nedjelja krštenja Gospodnjega, što ove godine pada na 7. siječnja, a ujedno se poklopilo i s pravoslavnim Božićem", kaže fra Sedlar koji je pojasnio i što je s raskićivanjem borova.

"Borovi se ne trebaju raskititi do Sveta tri kralja, nego se mogu imati do kraja božićnog vremena koje dakle traje do Krštenja Gospodinova. Ipak, neka stara tradicija i običaj u hrvatskom narodu je da jaslice i bor ostanu sve do Svijećnice, odnosno 2. veljače", kaže fra Sedlar te dodaje zašto mnogi raskite i maknu ukrase tako brzo.

"Ljude je strah dočekati pravoslavni Božić s jelkom jer onda imaju u glavi ono 'što ako će ljudi misliti da su pravoslavci'. Ono što je zanimljivo je to što pravoslavci ne okite jelku nego unose u kuću hrastovu granu. Po tome se i razlikujemo što kitimo, mi jelku, a oni hrastovu granu", objašnjava svećenik i dodaje:

"Predlažem da slobodno dočekaju kraj božićnog vremena, znači do Krštenja Gospodinovog koje pada 7. siječnja ili kako je to tradicija kod nas Hrvata da ostave do Svijećnice. Na kraju krajeva, ako se bor baš trusi onda ga izbacite."

