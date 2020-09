FRANKOVIĆ SAZVAO PRESSICU ZBOG NAVODNOG POKUŠAJA UCJENE: ‘Nećete raditi kako i kad hoćete’; Optužio medije za reketarenje

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković optužio je direktora tvrtke Consultants Marka Baliju da osobno, ali i putem dvaju portala i jedne televizije vrši pritisak na njega, njegovu zamjenicu i gradske zastupnike kako bi mu Grad prodao česticu u svojem vlasništvu koja je obuhvaćena projektom rekonstrukcije hotela Sumratin

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković u ponedjeljak je sazvao konferenciju za medije kako bi se obratio “vidljivim i nevidljivim investitorima”, ali navodeći vrlo konkretan primjer tvrtke Consultants, čiji je direktor Marko Balija prošloga tjedna uputio pismo gradskim zastupnicima žaleći se na Frankovićev rad u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju hotela Sumratin. Konkretno, zasmetalo ga je što je Franković ignorirao njegove pritužbe na rad zamjenice Orlande Tokić, no dubrovački gradonačelnik tvrdi da je, zajedno sa zamjenicom, dobio prijetnje zbog tog projekta.

Naime, Franković je istaknuo kako je investitor još prošle godine u ožujku predao dokumentaciju te se usklađivao s prostornim planom. No, u njihovom je projektu zahvaćena i čestica u vlasništvu Grada, zbog čega, smatra gradonačelnik, stvaraju vijećnicima pritisak kako bi grad tu česticu prodao, piše Dubrovački dnevnik.

“Krenuli su pritisci prema zamjenici Tokić. Marko Balija joj je slao poruke, citiram: ‘Orlanda, dosta sam trpio ali sad je prevršena svaka mjera. Molim te da se prestaneš baviti sa mnom i mojim investicijama’. Druga poruka je glasila: ‘U ponedjeljak čekam da upravni odjel za promet više nema problema s mojim projektom nakon godinu i pol dana čekanja’. Također, on je i meni uputio niz mailova u kojima se žalio na rad zamjenice. Kasnije je govorio da mu nisam odgovorio, a jesam i imam dokaze za to”, rekao je Franković i dodao da je sve prijavio DORH-u.

Dilanje dokumenata

Istaknuo je i da se obratio pročelnici Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Silvi Vlašić i mailom je u travnju ove godine upozorio da počinju pritisci na zamjenicu Tokić zbog hotela Sumratin. Zamjenica je sve prijavila policiji, koja je, pak, odbacila prijavu, jer je ona izjavila kako ne osjeća životnu ugrozu nego samo ugrozu prema ugledu i egzistenciji.

“Zanimljivo je kako je Marko Balija na saslušanju u policiji rekao da je reagirao burno jer je došao u posjed prepiski emailova između mene i pročelnice Vlašić. Kazao je kako je to dobio u poštanskom sandučiću”, istaknuo je Franković zapitavši se kako je Balija uopće došao do tih poruka. “Kada uzmete sve navedene okolnosti kako su se ‘dilali’ dokumenti, ali i spregu pojedinih službenika iz tog odjela, može vam biti jasno zašto su se mnogi zabrinuli jer je došlo do promjena u tom odjelu”, pojasnio je ostavku pročelnice Vlašić iz svibnja ove godine.

Poslao je poruku investitoru. “Vaše vrijeme je prošlo, ja ću biti gradonačelnik do kraja mandata i vjerujem da će mi građani dati povjerenje i za drugi mandat. Sve to znači da nećete raditi kako hoćete i kad hoćete. Pritiske možete stvarati dnevno, ali nećete uspjeti”, rekao je franković, a potom se okrenuo prema pojedinim dubrovačkim, ali i nacionalnim medijima.

Zovko želi više gradskog novca

Istaknuo je da portal Direktno.hr i Dubrovačka televizija nastoje putem članaka i priloga diskreditirati njega kao gradonačelnika te ga pritisnuti kako bi se projekt obnove hotela Sumratin mogao nastaviti.

“Portal je u vlasništvu osobe koja je voditelj pravnog odjela tvrtke Trames u vlasništvu Marka Balije. Riječ je o Filipu Šusteru. Oni me blate putem svoga medija jer žele osigurati svoju investiciju. Za Dubrovački portal i Dubrovački televiziju već sam rekao da su produžena ruka nekretninske mafije. Oni sami preuzimaju ulogu institucija i meni presuđuju te u objavama govore da sam pogriješio. Jasno su dokazali kako im je cilj narušiti dostojanstvo i ugled mene kao gradonačelnika”, rekao je Franković, a potom vlasnika televizije, Orsata Zovka, optužio za reket.

“Krajem siječnja smo imali sastanak na kojemu je on rekao da nije zadovoljan s naplaćenim iznosom iz prošle godine. Ja sam ga pitao jesmo li podmirili sve račune, on je rekao da jesmo. Pitao sam ga što je onda problem, a on je kazao kako smatra da im trebamo dati više novaca jer je uspoređivao iznose koliko dobivaju drugi mediji. Tražio je četiri milijuna kuna ukupno od svih gradskih tvrtki godišnje, a najavio je kako u protivnom ‘okreću ploču’. Koristiti vlastiti medij za atak za ishođenje dokumenata koji su suprotni GUP-u. Ne znam je li to ikad viđeno. Ovo je nedvosmisleni reket!”, zaključio je gradonačelnik Franković.