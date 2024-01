Dubrovačkom gradonačelnik Matu Frankoviću upućene su prijetnje smrću zbog toga što je za doček Nove godine na Stradunu kao glavnu zvijezdu pozvao glazbenu ikonu Zdravka Čolića. Prijetnja je stigla naravno anonimno, iako se onaj tko je slao potpisao u ime hrvatskih branitelja - Tigrovi i 4. brigada Hrvatske. Članovi ove splitske brigade brzo su reagirali i odbacili bilo kakvu povezanost s prijetnjom i neukusnim i prijetećim sadržajem. Sve istražuje dubrovačka policija, a ekipa RTL-a Danas razgovarala je Frankovićem.

Osjećate li se sigurnim?

"Pa naravno da se osjećam sigurnim. Međutim, iznimno je važno upozoriti na one koji upućuju otvoreno prijetnje i to sve skupa prijaviti nadležnim institucijama. Ja sam to napravio i prošli put i onaj prije toga. Policija je svaki put odradila svoj posao, kao i Državno odvjetništvo. Odgovorni su privedeni i odgovarali su zbog izrečenog. Nadam se i vjerujem da će to biti i ovaj put. Prihvaćajući se dužnosti gradonačelnika, prihvatio sam i sav teret koji nosi. Moja najveća briga je, naravno, uvijek je obitelj. Obitelj nije ta koja bi trebala nositi ovakve terete i zato sam i prijavio sve skupa. Očekujem da će policija biti efikasna, kao što je i svaki put bila."

Rekli su da im ne odgovara odabir pjevača. Hoćete li možda promijeniti politiku ili poslušati one koji traže da se odabiru nacionalno podobni pjevači?

"Ne postoje nacionalno podobni pjevači, postoje pjevači koji pjevaju o ljubavi, o toleranciji i oni koji ne pjevaju o takvim stvarima. Važno je - Stradun prihvaća samo najbolje. Zdravko Čolić je regionalna zvijezda i nitko ne može opovrgnuti tako nešto i činjenica da ove godine u Dubrovniku radilo 15 dubrovačkih hotela i istovremeno svi apartmani, lokalni smještaj - sve je bilo puno. Činjenica da je na Stradunu Novu godinu dočekalo 25 tisuća ljudi govori sama za sebe."

Je li Dubrovnik onda otvoren i za pjevače iz Srbije i Bosne?

"Naravno da jest. Ne, naravno, za cajke. Ja nisam onaj koji podržava cajke i takvu vrstu glazbe i mislim da Stradun nije mjesto za to. Ali sigurno je da u Dubrovniku postoje lokali u kojima se takva glazba izvodi i da to netko sluša. Dakle, nemam ništa protiv toga, ali na Stradunu može i treba samo najbolje."

