Predsjednik Zoran Milanović u utorak se žestoko obrušio na premijera Andreja Plenkovića, a dotaknuo se i ministra Maria Banožića. Milanović je bio u obilasku tvornice Kraš, a nakon toga je komentirao aktualnosti, između ostalog i situaciju u Ukrajini. Milanović je u svojoj izjavi novinarima kazao da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu, dođe li do eskalacije sukoba.

"Ne samo da neće slati, ako dođe do eskalacije, povući će se do zadnjeg hrvatskog vojnika. Do zadnjeg. Plenković neka prijeti Rusiji koliko hoće", kazao je Milanović, dodajući da Hrvatska u tom sukobu neće sudjelovati.

Salva reakcija

Izjave predsjednika Milanovića izazvale su salvu reakcija, a zbog njih je na razgovor pozvana hrvatska veleposlanica u Ukrajini, Anica Džamić. "Hrvatski predsjednik pokazao je prijezir i nezahvalnost prema pomoći koju su Ukrajina i Ukrajinci pružili Hrvatskoj tijekom njezine borbe za neovisnost. No, uvjereni smo da je ta nezahvalnost osobna karakteristika i da se neće proširiti na hrvatski narod s kojim dijelimo prijateljstvo i međusobno poštovanje", piše u priopćenju na stranicama ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova.

Na izjave Zorana Milanovića u utorak je odgovorio i premijer Andrej Plenković, kazavši da je predsjednik "imao napad šećera ili su mu dali bombone u Krašu". "Mislio sam da je ruski dužnosnik to pričao. Ne znam na koje to vojnike misli, tamo nema vojnika. Nisam primijetio da ih im”, rekao je Plenković. "Ja se u ime vlade ispričavam Ukrajincima, oni su trenutno okupirani. On kaže da su korumpirani, ta izjava nema nikakve veze s Vladom”, dodao je Plenković.

Situaciju je komentirao i ministar obrane Mario Banožić, koji je rekao da slanje vojnika odobrava Sabor na prijedlog predsjednika ili načelnika Glavnog stožera uz suglasnost ministra obrane i da je predsjednik neodgovoran, javlja RTL. "Vi ako razgovarate s predsjednikom onda možete zaključiti da on sve može sam. Upravljati glavnim stožerom, MORH-om, vojskom, a onda se ne bi iznenadio da si je umislio da može upravljati vanjskom politikom na ovakav način", kazao je Banožić.

Ministar unutarnjih poslova i nekadašnji veleposlanik u NATO-u Davor Božinović pojasnio je da se odluka o intervenciji donosi konsenzusom i da će Hrvatska imati pravo reći svoje mišljenje. "Nitko ne može Hrvatskoj ili bilo kojoj državi članici u ime NATO-a nešto naložiti", rekao je Božinović.

O Milanovićevim izjavama jučer se raspisao i ugledni magazin Politico, koji je napisao da su Milanovićeve izjave izazvale još zbrke jer iako je on vrhovni zapovjednik oružanih snaga, slanje i povlačenje vojske u NATO misije u potpunosti je pod nadležnošću ministarstva obrane koje donosi odluke na temelju odobrenje Hrvatskog sabora.

Ulaskom u NATO imamo neke obaveze

Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula u srijedu je oštro reagirao na izjave predsjednika Zorana Milanovića. "Hrvatska nije slučajna članica NATO-a, kao što nije slučajna članica Europske unije. Ulaskom u te organizacije mi smo prihvatili sve benefite, ali i određenu razinu obveza. Ova situacija nije nimalo drukčija", rekao je Picula za Večernji list. Picula je dodao da ako bude potrebe da i Hrvatska pridonese prisutnosti NATO-a, kojom se odvraća agresija na teritorij neke od članica ili na europski prostor, mišljenja je da bi Hrvatska morala te obveze i poštovati.

Jedan bivši djelatnik ministarstva obrane s kojim smo razgovarali na tragu je Piculinog mišljenja - potpisanim sporazumom prema NATO-u preuzeli smo i neke obaveze. Dodaje kako na Ukrajinskoj granici nije nekakva zbrda-zdola skupljena vojska država dobrovoljaca, nego su tamo NATO trupe.

"Ili ćeš biti član tog saveza pa ćeš onda poštivati te obaveze o kojima ćeš pregovarati, ali ne na način kako to radi predsjednik da koristi tu situaciju za prepucavanje s ministrom i Vladom", kaže nam u razgovoru.

Kada ste član jedne zajednice, dodaje, onda možete pregovarati o tome kuda ćete slati, a kuda nećete slati svoje vojnike, no "ne možete decidirano tako se postavljati kako to javno prezentira predsjednik". Mišljenja je da je njegova poruka ustvari populistička poruka poslana hrvatskoj javnosti te da je potpuno politički neodgovorna.

Moramo voditi računa i o svojim interesima

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović, u razgovoru za Net.hr ističe kako postoji zakonska procedura kako se šalje vojnike u misije, a koja je uvijek bila poštivana.

"Kada je u pitanju Ukrajina, valja istaknuti kako ona nije članica NATO-a i savez ništa obvezuje da Ukrajini pruži ili ne pruži pomoć. To je čisto nekakav geopolitički interes pojedinih članica Saveza, hoće li se u to upuštati ili neće", kaže Vidović.

"Mislim da Hrvatska treba voditi računa o svojim interesima, mi se nalazimo tu gdje se nalazimo, imamo interese manje-više definirane kakve imamo. Pri tome, jasno, trebamo voditi računa i o drugim članicama Saveza", kaže Vidović, no dodaje da čak niti na nivou NATO-a ne postoji jedinstven pristup tom problemu.

"Pametnije je, nego potezati revolvere, malo čučnuti i osmatrati, poslati izvidnicu, pa vidjeti što će se iz toga iskristalizirati", pojašnjava Vidović slikovito.

Mi smo mala država, imamo interes surađivati i s Ukrajinom, ali i s Rusijom, dodaje."Trebamo voditi računa o našim interesima. U osnovi svega postoji i humanitarno pravo, ljudsko pravo, na kraju krajeva i pravo država, ali ne možemo mi biti sudac", zaključuje saborski zastupnik i predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović.