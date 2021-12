Saborski zastupnik Socijaldemokrata i predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora Franko Vidović gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao nabavu francuskih Rafalea.

Vidović je istaknuo kako nije vidio ugovor, ali ga je zatražio na pregled.

"Mi smo imali prije par dana zatvorenu sjednicu Odbora za obranu na kojoj je detaljno objašnjeno u koju se svrhu troše sredstva koja u nastala kao svojevrstan višak troškova, odnosno tih milijardu i 300 milijuna kuna. Ugovor jest na 999 milijuna eura. Višak koji je nastao, nastao je zbog PDV-a na nove usluge koje dolaze u sklopu tog ugovora. Nastao je i zbog toga što osamdesetak pilota mora boraviti neko vrijeme u Francuskoj", objasnio je Vidović.

Dodao je kako nismo dvadeset godina ulagali u zrakoplovstvo i da sada moramo izgraditi hangare u kojima će biti ti avioni.

"Ja sam jutros zatražio ugovor, Vidjet ćemo hoće li Vlada tome udovoljiti”, rekao je.

"Milanović ima pravo na uvid"

Smatra kako bi ugovor trebao dobiti na uvid jer "saborski Odbor ima pravo nadzora u sustavu obrane, te bi trebali imati i mogućnost uvida”.

Dodaje kako bi predsjednik Republike Zoran Milanović svakako trebao imati pravo uvida u ugovor.

“Predsjednik ima pravo pristupa najvećim tajnama Republike Hrvatske. Ne vidim razloga zašto ne bi dobio te ugovore na uvid. U svakom slučaju, ukoliko predsjednik Republike zatraži izrijekom ugovore, mislim da ih on treba moći dobiti. Prvo sam pozvao ministra i ljude koji su radili u Povjerenstvu za nabavu zrakoplova, pa sam sada tražio i sam ugovor na uvid. Savršeno mi je jasna svaka stavka i zašto je došlo do nje”, rekao je Vidović.

“Ja ne tražim taj ugovor zato što to zanima Franka Vidovića već hrvatske građane. Ne mogu reći da je ugovor 100 posto u redu dok ne vidim ugovor”, dodaje.

Podsjetimo, Milanović je zatražio uvid u ugovore, a kada ih nije dobio izjavio je kako je razliku u cijeni netko "maznuo".

Loša komunikacija

Govoreći o tome zašto je tih dodatnih 200 milijuna eura izazvalo toliko reakcija u javnosti, Vidović kaže da je očito da Vlada to nije dobro iskomunicirala.

“Vlada je komunicirala 999 milijuna eura i to je to. Mi smo svi s tim bili upoznati. Međutim, dogodilo se da taj trošak nije samo 999 milijuna eura. U tih milijardu i 300 milijuna kuna je jasno na što ide taj novac. Meni je nakon razgovora jasno na što bi se to trebalo odnositi”, rekao je.

Dotaknuo se i sukoba predsjednika Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

“Mislim da bi njih dvoje trebali sjesti sa strane i razgovarati. Mislim da je problem lociran u njima dvojici, ali ne mislim da je problem u njima. Očito je da predsjednik traži partnera za razgovor, a ne vidim da premijer odgovara na to”, zaključuje VIdović.