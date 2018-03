FRANJO LUCIĆ – USPON I PAD NEKAD MOĆNOG HDZ-ovca: Hoće li seks skandal biti zadnje poglavlje u karijeri kontroverznog političara?

Ovo mu nije bio prvi skandal. Nipošto.

Seks skandal Franje Lucića mogao bi biti posljednje poglavlje u karijeri kontroverznog političara. Čovjek koji je nekoć bio najmoćniji čovjek u HDZ-ovoj utvrdi, Požeško-slavonskoj županiji, danas je opterećen brojnim aferama i teško je vjerovati da se iz ovog posljednjeg skandala može izvući neokrznut.

Bio je gradonačelnik Pleternice, član predsjedništva HDZ-a, predsjednik požeško-slavonskog HDZ-a i saborski zastupnik te stranke u nekoliko saziva.



No, nakon afere u kojoj je pokušao podmititi Telegramovog kolumnista Dragu Hedla morao je podnijeti ostavku na sve funkcije u stranci, ali zadržao je mjesto u Saboru. A osim po brojnim aferama, Lucića smo zapamtili i po urnebesnim izjavama kojima je često izazivao nevjericu u hrvatskoj javnosti.

On je institucija, a ostali lažu

“Ne spominji me, ja sam institucija”, rekao je Lucić tadašnjem ministru poljoprivrede Tihomiru Jakovini na saborskom Odboru za poljoprivredu.

“Zdravko Ronko je najveće zlo koje se ikad dogodilo našoj županiji. Nisam živio u vrijeme okupacije Turaka tako da ne bih to baš mogao potvrditi, ali poznavajući Ronka, moguće da nam je u njegovo vrijeme bilo gore”, govorio je Lucić o bivšem požeškom gradonačelniku i županu.

”Nisam podmićivao Hedla. On sebi na ovaj način pokušava podići rejting”, poručio je Lucić nakon što je izbila afera s mitom. ”Moram reći da je to izvan konteksta. Nisam mu ništa nudio, samo sam ga pitao što mu to znači”, branio se Lucić. “Ova haranga vodi se protiv mene već možda 10 godina. Vrijeme je da Franjo Lucić dokaže svoju neovisnost od ljudi koji ga žele optužiti”, nastavio je.

Afera zbog koje je podnio ostavku

Pod utegom afere je morao podnijeti ostavku u HDZ-u, ali i tada je uhvaćen u laži. Naime, tvrdio je da je član HDZ-a od 1990. godine.”To je čista laž i neistina kojom se Franjo Lucić iz njemu poznatih razloga poslužio i služi već nekoliko puta iznoseći to u javnost kako bi se prikazao onim što nije”, reagirali su iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a Požeško-slavonske županije.

A evo kako se branio nakon što je Net.hr razotkrio seks skandal.

“To je netko sve montirao. Tko zna odakle su te slike i kako je montirano.”

Vjerujete li mu?

