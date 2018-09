FRANE LUČIĆ TRAŽI ČETIRI MILIJUNA KUNA ODŠTETE: ‘Neke obitelji stradalih su dobile odštetu, a Frane ništa’

U kornatskoj tragediji 2007. godine poginulo je 12 vatrogasac, a jedini preživjeli Frane Lučić zadobio je teške tjelesne ozljede

Na šibenskom Općinskom sudu u petak je održano ročište ponovljene parnice kojom jedini preživjeli vatrogasac iz kornatske tragedije, Frane Lučić od DVD-a Tisno i Općine Tisno traži odštetu za ozljede koje je zadobio u požaru na Kornatu 2007., rentu za tuđu njegu i pomoć te izgubljenu zaradu, u iznosu od četiri milijuna kuna, a opunomoćenik DVD-a i Općine složio se sa svim konstatacijama medicinskih vještaka.

Kornatska tragedija dogodila se 30. kolovoza 2007. godine, kada je u požaru na otoku Velikom Kornatu poginulo 12 vatrogasaca, a jedini preživjeli, tada 23-godišnji Frane Lučić iz Tisnog zadobio je vrlo teške tjelesne ozljede.

Šest sati za svakodnevnu njegu

Na današnjem ročištu pred sutkinjom Silvanom Klisović svjedočila su dva medicinska vještaka koji su iznijeli u detalje koliko Frane Lučić dnevno troši na medicinske preparate, kreme i svakodnevnu njegu koja mu je dnevno potrebna najmanje šest sati.

Izračunali su da bi odšteta koju bi DVD Tisno i Općina trebali plaćati 25 kuna po satu njege i 1.500 kuna mjesečno za medicinske preparate te bi takvu odštetu trebali Franu Lučiću plaćati cijeli život. Medicinski vještaci utvrdili su da je Lučić zadnje dvije godine na te preparate potrošio 30.000 kuna.

Odšteta za izgubljenu zaradu

Puno veća odšteta trebat će biti isplaćena za izgubljenu zaradu za sve ono vrijeme koje zbog invaliditeta Frane Lučić nije radio. Ona će biti izračunata iz vještačenja iz ranijih postupaka. Riječ je o razlici izgubljene plaće i ostvarene mirovine za vrijeme kada nije radio, a preračunato na temelju prosječne plaće više stručne spreme u Hrvatskoj, iznosio bi između 250 i 300 tisuća kuna.

Zaključeno je i da su Lučićeve životne aktivnosti zbog nastalih ozljeda smanjene za 95 posto.

Slavica se nije pojavio

Opunomoćenik DVD-a Tisno i Općine Tisno Mladen Oštro složio se sa svim konstatacijama medicinskih vještaka, kao i Šime Savić, Lučićev odvjetnik.

Međutim, morat će se održati još jedno ročište jer se Dražen Slavica, vatrogasni zapovjednik kada se dogodila Kornatska tragedija, nije pojavio na današnjem ročištu kao svjedok iako je sudskim putem pozvan. Na iduće ročište pozvan je i Siniša Salamun, zapovjednik DVD-a Tisno u vrijeme kad se tragedija dogodila.

‘Nije išao na izlet, već je tamo bio poslan po zadatku’

“Neke obitelji stradalih vatrogasac su dobile odštetu, a Frane ništa. To je dovođenje u neravnopravan položaj od strane državne vlasti ili tuženika. Jedanaest godina pokušavamo doći do cilja da dobije tu odštetu. Frane tog 30. kolovoza 2007. na otok Kornat nije išao na izlet, već je tamo bio poslan po zadatku, za opće dobro čitave zajednice. Vrijeme je da ga ta ista zajednica obešteti, barem u dijelu u kojem je to uopće moguće i kako propisuje zakon “, rekao je Lučićev odvjetnik Šime Savić po završetku ročišta.