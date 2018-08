FRANE LUČIĆ 11 GODINA U BITKAMA ZA SVOJA PRAVA: ‘Drage kolege, zavidim vam što i ja nisam s vama poginuo’

Jedini preživjeli vatrogasac u Kornatskoj tragediji i 11 godina nakon što se dogodila bori se za svoja prava i tvrdi da se vlast izruguje njegovoj žrtvi. Slično misle i roditelji poginulih vatrogasaca

“Drage moje kolege, slava vam i zavidim vam što i ja nisam s vama smrtno nastradao, odnosno, kad me već nije spržilo do neprepoznatljivosti kao vas, da sam barem umro od dehidracije čekajući pomoć koja nikako nije dolazila”, poručuje jedini preživjeli vatrogasac iz Kornatske tragedije koji je u ponedjeljak, tri dana prije obljetnice, otišao na Kornat odati počast svojim kolegama i prijateljima.

“Nastradao sam spašavajući državnu imovinu, a vlast, umjesto da to poštuje, izruguje se mojom žrtvom i ozljedama, i to raznim nepotrebnim i neupotrebljivim podnescima. Zato pozivam tu istu vlast da mi objasni zašto mi to radi i da prestane s tim. Ako ne želi objasniti zašto, molio bih ih da se prestanu izrugivati mojim fizičkim ozljedama te naruženosti i strahu koji sam zadobio stradavajući”, kaže Lučić za Slobodnu Dalmaciju

Na Kornatu je bio sa svojim odvjetnikom Šimom Savićem koji je rekao da je njegov klijent razočaran, jer 11 godina vodi sudski spor za svoja prava. Savić pritom ističe da se vode dva postupka, jedan u Šibeniku protiv DVD-a i Općine Tisno, a drugi u Zagrebu protiv Republike Hrvatske i Grada Šibenika.

Lošeg zdravstvenog stanja

“Ti postupci se nalaze na početku i ne vidi se kraja saznavanju istine. Obitelji poginulih vatrogasa dobile su odštetu od vlasti, a Frane do danas ni od koga nije dobio ni jedne kune odštete, što nije korektno”, naglasio je Savić pozivajući vlast da se sporovi riješe jer, tumači, RH mora biti uključena budući da je Frane obavljao poslove od javnog interesa braneći vlasništvo države.

Odvjetnik Savić kazao je da zdravstveno stanje njegovog klijenta nije dobro. “On teško živi i bori se sa svim posljedicama koje ima u svakom pogledu. Frane treba značajna sredstva za posebne kreme koje koristi kako bi koža mogla biti u normalnoj funkciji i imati adekvatnu vitaminsku prehranu”, dodaje.

Roditelji poginulih najavili bitku na međunarodnom sudu

Kornatska tragedija dogodila se 30. kolovoza 2007. godine, kada je u rutinskoj intervenciji gašenja požara poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog.

Unatoč provedenoj istrazi i dvama suđenjima vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici na Županijskom sudu u Zadru, još uvijeku nisu u potpunosti rasvijetljene okolnosti u kojima se stradali vatrogasci.

Večernji list u ponedjeljak je objavio i da roditelji poginulih vatrogasaca čekaju da se postupci riješe na Vrhovnom sudu kako bi se mogli obratiti onima izvan graniva.

“Ako preživimo sve ovo, dočekat ćemo da idemo na međunarodni sud i već imamo kontakte za odvjetnike iz Izraela i SAD-a kojima bismo dali svu odštetu koju bi nam država platila. Životi naše djece nemaju cijenu, a to će saznati i sustav koji pod kontrolom drži pravosuđe, koje unedogled sudi da se ne bi otkrila istina. Molimo ih da prestanu s time jer svako novo suđenje je novo ubojstvo naše djece i produbljivanje tragedije od koje nema veće i koja zauvijek boli”, poručuju također ogorčeni na sustav i državu, ali i na sudstvo koje im, kažu, ne samo da nije dalo nikakve odgovore nego je radilo na način da sprječi da se dođe do istine.